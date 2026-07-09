La Selección Argentina dejó atrás la histórica remontada frente a Egipto y este miércoles retomó los entrenamientos en Kansas City, donde continuará su preparación para el partido del sábado ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni regresó a las prácticas luego del triunfo por 3-2 conseguido en Atlanta, un resultado que le permitió avanzar entre los ocho mejores del torneo tras revertir el marcador en los minutos finales.

La actividad comenzó desde las 20 (hora argentina) con una planificación diferenciada. Los futbolistas que disputaron más de 30 minutos ante Egipto realizaron tareas regenerativas para facilitar la recuperación física, mientras que quienes tuvieron poca o ninguna participación trabajaron con mayor intensidad y ejercicios con pelota.

La práctica se desarrolló en Kansas City, sede del próximo compromiso de la Albiceleste. El entrenamiento fue a puertas cerradas, aunque durante los primeros 15 minutos se permitió el ingreso de la prensa.

Uno de los focos estuvo puesto en Cristian Romero, quien debió abandonar el partido frente a Egipto por un calambre. El defensor recibió asistencia médica durante el encuentro, pero evoluciona favorablemente y no presenta inconvenientes de cara al duelo con el seleccionado suizo.

Scaloni comienza a definir el equipo

El cuerpo técnico aprovechará los entrenamientos del jueves y viernes para realizar los últimos ensayos tácticos antes del compromiso por los cuartos de final.

Se espera que en la práctica de este jueves Scaloni pruebe una posible formación titular, mientras que el viernes será el último entrenamiento previo al partido y la habitual conferencia de prensa del entrenador.

Argentina llega a esta instancia con cinco victorias consecutivas en el Mundial 2026, luego de superar a Argelia, Austria, Jordania, Cabo Verde y Egipto.

El encuentro ante Suiza se disputará el sábado 11 de julio en Kansas City. El ganador avanzará a las semifinales, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Inglaterra y Noruega.