La Selección Argentina tendrá este miércoles su segundo entrenamiento en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, con la mira puesta en el amistoso frente a Bolivia. El equipo dirigido por Lionel Scaloni comenzó el martes una nueva etapa de trabajo luego de la participación en el Mundial y se prepara para una triple fecha FIFA que también incluirá los partidos ante Burkina Faso y Benín.

La práctica está prevista para las 10 y será a puertas cerradas. En el primer entrenamiento, el plantel realizó trabajos en el gimnasio bajo las órdenes del preparador físico Luis Martín y luego completó ejercicios posicionales y tácticos diagramados por Scaloni.

El objetivo del cuerpo técnico es afianzar conceptos y evaluar distintas variantes de cara al próximo compromiso internacional. La convocatoria incluye varios jugadores jóvenes y nombres que buscan consolidarse en el seleccionado, mientras algunos referentes tendrán participación en el cierre de esta fecha FIFA.

Un calendario con tres amistosos

Argentina enfrentará a Bolivia el miércoles 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Será el primer partido del seleccionado después de la final del Mundial disputada en julio.

Luego, el equipo de Scaloni jugará el sábado 3 de octubre frente a Burkina Faso en el estadio Monumental. El tercer compromiso será el martes 6 de octubre ante Benín, también en la cancha de River.

Ese último encuentro tendrá un significado especial porque será la despedida de Lionel Messi de la Selección en suelo argentino. El capitán tiene previsto incorporarse a la concentración recién para ese partido, al igual que Nicolás Otamendi, Giovani Lo Celso y Rodrigo De Paul.

Scaloni también afronta esta etapa con una situación abierta respecto de su continuidad. Su contrato vence en diciembre y las conversaciones sobre su futuro siguen en desarrollo, mientras el entrenador trabaja en la renovación del plantel y en la incorporación de nuevos nombres.

La agenda de entrenamientos continuará durante los próximos días. La AFA informó que el jueves habrá una práctica con los últimos 15 minutos abiertos a los medios acreditados, mientras que viernes y sábado los trabajos volverán a ser a puertas cerradas.