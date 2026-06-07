Argentina venció 2 a 0 a Honduras en el Kyle Field de Texas en el primero de los dos amistosos planificados en la antesala al Mundial 2026. El campeón del mundo no pasó sobresaltos y tuvo ocasiones para marcar más goles, pero debió conformarse con el tanto de Lautaro Martínez a 36 minutos a través de un penal y de Giuliano Simeone en el segundo tiempo.

Simeone definió con mucha potencia y precisión dentro del área a los nueve minutos del segundo tiempo, luego de recibir un taco impresionante del "Toro" Martínez, logrando así una jugada de asistencia y remate exquisita.

La Previa

La Scaloneta calibra el motor en un cruce clave de preparación con vísperas al inicio de la próxima Copa del Mundo 2026. El conjunto nacional mide sus variantes y aceita el funcionamiento colectivo ante un rival centroamericano que promete rigor físico.

En este primer amistoso que comenzó a disputarse en el Estadio Kyle Field, de Texas (para 102 mil espectadores) el seleccionado nacional y actual campeón del mundo, comenzó a rodar la pelota en el duelo ante el seleccionado hondureño.

Este partido se presenta como el escenario ideal para que Lionel Scaloni evalúe el recambio generacional, sostenga el ritmo competitivo del núcleo duro del plantel y ensaye variantes tácticas frente a un rival que suele proponer bloques defensivos bajos y un marcado rigor físico.

El director técnico Lionel Scaloni aprovechará las bajas sensibles del plantel titular y como la de Leonardo Balerdi, para poder tomar nota y probar al resto de los jugadores convocados.

Un dato curioso y llamativo, fue en la ceremonia de presentación de ambos seleccionados. Por un momento, el protocolo del estadio difundieron un tema musical incorrecto a la hora de cantar el Himno Nacional Argentino en la previa del amistoso. Desde los altoparlantes del estadio comenzó a escucharse otra sinfonía errónea. Tras la confusión, modificaron la pista para entonar las estrofas del canto nacional.

Los equipos ya estaban en cancha y un furcio de la organización sorprendió a todos en el estadio Kyle Field de Texas: después de que los hondureños entonaran las estrofas de su himno nacional, los argentinos se habían predispuesto a lo mismo, pero el sonidista no dio en la tecla acertada y reprodujo el inicio de una canción de cumbia, nada menos que la popular canción de Los Palmeras: ¡Insólito!

Desarrollo del Primer Tiempo

Hasta el minuto 36 del primer parcial, no hubo grandes momentos de peligro para ambos arcos. El partido fue parejo y trabado. Hasta que

Un tremendo zurdazo de Lo Celso que dio en el travesaño, Tagliafico recibió un rebote de la pelota y estaba a punto de rematar al arco. En ese instante, sufrió una falta dentro del área y el árbitro Yoshito Nakagawa, cobró penal. Lautaro Martínez fue quien convirtió el primer gol para el equipo de Scaloni.

Desarrollo del Segundo Tiempo

La segunda mitad, Argentina tomó más la iniciativa, con los cambios que hizo Scaloni, Rodrigo De Paul por Valentín Barco y Facundo Medina por Nicolás Tagliafico, arrancó la albiceleste con más actitud para ampliar el resultado.

Thiago Almada rompió el hielo en el complemento al recibir un pase de centro de área, se acomodó sacó un tiro desviado pero fue avisando que el segundo estaba cerca.

Finalmente, a los 54 minutos del segundo parcial, Lautaro Martínez recibió la pelota en el rectángulo mayor, le entregó un pase de taco a Giuliano Simeone y el Cholito definió en el área chica ante Menjívar. Así con las cosas como están, Argentina viene ganando cómodo por 2 a 0.

Posteriormente, a los 62 minutos, Scaloni vuelve a modificar el esquema y hace cuatro cambios simultáneos: Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Cristian Romero y José López por Thiago Almada, Giovani Lo Celso, Lisandro Martínez y Lautaro Martínez.

Mejor posicionado, el equipo argentino se encamina progresivamente, buscando el tercer gol en el marcador. Mientras que los caribeños empiezan a replegarse en su área y tratan de defenderse con lo que tienen.

Scaloni hizo rotar de nuevo al banco de suplentes y realizó los siguientes cambios al minuto 70 del segundo tiempo: El arquero Santiago Beltrán reemplazó a Juan Musso, mientras que Tomás Aranda y Nicolás Capaldo entraron por Nicolás Otamendi y Exequiel Palacios.

Formaciones

Argentina: Juan Musso; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Exequiel Palacios, Valentín Barco, Giovani Lo Celso; Thiago Almada y Lautaro Martínez. Suplentes: Gerónimo Rulli, Santiago Beltrán; Rodrigo De Paul, Lionel Messi, Cristian Cuti Romero, Nicolás González, Alexis Mac Allister, José López, Enzo Fernández, Facundo Medina, Nicolás Capaldo, Ignacio Ovando, Simon Escobar, Tomás Aranda y Joaquín Freitas. DT: Lionel Scaloni.

Honduras: Edrick Menjívar; Cristopher Meléndez, Denil Maldonado, Giancarlos Sacaza, Joseph Rosales; Edwin Rodríguez, Kervin Arriaga; Rigoberto Rivas, Luis Palma, Dereck Moncada; Jorge Benguche. DT: José Francisco Molina.