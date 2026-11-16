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La Selección argentina y sus 13 partidos disputados en Córdoba

La Albiceleste disputó 13 encuentros en Córdoba, con 11 victorias, un empate y una derrota, desde 1980 hasta 2026.

POR REDACCIÓN

Desde el primer amistoso ante Suiza hasta la goleada frente a Bolivia, Argentina construyó un historial favorable en Córdoba.

La Selección argentina disputó 13 partidos en Córdoba, desde su primera presentación en 1980 hasta el amistoso del 30 de septiembre de 2026. En ese recorrido consiguió 11 victorias, un empate y una derrota, con resultados destacados en amistosos, Copa América y Eliminatorias mundialistas.

El último antecedente fue la goleada 4-0 frente a Bolivia, en septiembre de 2026, que amplió el balance positivo de la Albiceleste en territorio cordobés. La estadística incluye encuentros ante selecciones de distintos continentes y partidos correspondientes a competencias oficiales.

Los primeros partidos de Argentina en Córdoba

El primer encuentro se disputó el 16 de diciembre de 1980, cuando Argentina derrotó 5-0 a Suiza en un amistoso. Quince años después, el 31 de mayo de 1995, volvió a presentarse en Córdoba y venció 1-0 a Perú.

El 14 de mayo de 1998 consiguió otra goleada, al superar 5-0 a Bosnia y Herzegovina. En octubre de 1999, la Selección derrotó 2-1 a Colombia, mientras que el 30 de septiembre de 2009 se impuso 2-0 ante Ghana.

La Copa América y las Eliminatorias

En julio de 2011, Córdoba recibió un partido de la Copa América, en el que Argentina venció 3-0 a Costa Rica. Dos meses después, el 14 de septiembre, la Albiceleste igualó 0-0 frente a Brasil en un amistoso.

El 7 de septiembre de 2012, el seleccionado argentino derrotó 3-1 a Paraguay por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Brasil 2014. En el camino hacia Rusia 2018, consiguió dos resultados diferentes: venció 2-0 a Bolivia el 29 de marzo de 2016 y perdió 1-0 ante Paraguay el 11 de octubre de ese año.

La última presentación de aquella etapa fue el 16 de noviembre de 2018, cuando Argentina superó 2-0 a México en un amistoso. Luego, el 1 de febrero de 2022, volvió a Córdoba para derrotar 1-0 a Colombia por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar.

La goleada ante Bolivia amplió el historial

El 30 de septiembre de 2026, la Selección argentina volvió a jugar en Córdoba y consiguió una contundente victoria por 4-0 ante Bolivia. Ese resultado llevó a 13 la cantidad de partidos disputados por la Albiceleste en la provincia.

Con ese último antecedente, el historial quedó conformado por 11 triunfos, un empate y una derrota. Las estadísticas reflejan el recorrido de Argentina en Córdoba a través de amistosos, competencias continentales y partidos clasificatorios para distintos mundiales.

Todos los partidos de la Selección argentina en Córdoba

Fecha

Competición

Resultado

1

16/12/1980

Amistoso

Argentina 5-0 Suiza

2

31/05/1995

Amistoso

Argentina 1-0 Perú

3

14/05/1998

Amistoso

Argentina 5-0 Bosnia y Herzegovina

4

13/10/1999

Amistoso

Argentina 2-1 Colombia

5

30/09/2009

Amistoso

Argentina 2-0 Ghana

6

11/07/2011

Copa América 2011

Argentina 3-0 Costa Rica

7

14/09/2011

Amistoso

Argentina 0-0 Brasil

8

07/09/2012

Eliminatorias 2014

Argentina 3-1 Paraguay

9

29/03/2016

Eliminatorias 2018

Argentina 2-0 Bolivia

10

11/10/2016

Eliminatorias 2018

Argentina 0-1 Paraguay

11

16/11/2018

Amistoso

Argentina 2-0 México

12

01/02/2022

Eliminatorias 2022

Argentina 1-0 Colombia

13

30/09/2026

Amistoso

Argentina 4-0 Bolivia

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