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La Selección argentina y sus 13 partidos disputados en Córdoba
POR REDACCIÓN
La Selección argentina disputó 13 partidos en Córdoba, desde su primera presentación en 1980 hasta el amistoso del 30 de septiembre de 2026. En ese recorrido consiguió 11 victorias, un empate y una derrota, con resultados destacados en amistosos, Copa América y Eliminatorias mundialistas.
El último antecedente fue la goleada 4-0 frente a Bolivia, en septiembre de 2026, que amplió el balance positivo de la Albiceleste en territorio cordobés. La estadística incluye encuentros ante selecciones de distintos continentes y partidos correspondientes a competencias oficiales.
Los primeros partidos de Argentina en Córdoba
El primer encuentro se disputó el 16 de diciembre de 1980, cuando Argentina derrotó 5-0 a Suiza en un amistoso. Quince años después, el 31 de mayo de 1995, volvió a presentarse en Córdoba y venció 1-0 a Perú.
El 14 de mayo de 1998 consiguió otra goleada, al superar 5-0 a Bosnia y Herzegovina. En octubre de 1999, la Selección derrotó 2-1 a Colombia, mientras que el 30 de septiembre de 2009 se impuso 2-0 ante Ghana.
La Copa América y las Eliminatorias
En julio de 2011, Córdoba recibió un partido de la Copa América, en el que Argentina venció 3-0 a Costa Rica. Dos meses después, el 14 de septiembre, la Albiceleste igualó 0-0 frente a Brasil en un amistoso.
El 7 de septiembre de 2012, el seleccionado argentino derrotó 3-1 a Paraguay por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Brasil 2014. En el camino hacia Rusia 2018, consiguió dos resultados diferentes: venció 2-0 a Bolivia el 29 de marzo de 2016 y perdió 1-0 ante Paraguay el 11 de octubre de ese año.
La última presentación de aquella etapa fue el 16 de noviembre de 2018, cuando Argentina superó 2-0 a México en un amistoso. Luego, el 1 de febrero de 2022, volvió a Córdoba para derrotar 1-0 a Colombia por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar.
La goleada ante Bolivia amplió el historial
El 30 de septiembre de 2026, la Selección argentina volvió a jugar en Córdoba y consiguió una contundente victoria por 4-0 ante Bolivia. Ese resultado llevó a 13 la cantidad de partidos disputados por la Albiceleste en la provincia.
Con ese último antecedente, el historial quedó conformado por 11 triunfos, un empate y una derrota. Las estadísticas reflejan el recorrido de Argentina en Córdoba a través de amistosos, competencias continentales y partidos clasificatorios para distintos mundiales.
Todos los partidos de la Selección argentina en Córdoba
Nº
Fecha
Competición
Resultado
1
16/12/1980
Amistoso
Argentina 5-0 Suiza
2
31/05/1995
Amistoso
Argentina 1-0 Perú
3
14/05/1998
Amistoso
Argentina 5-0 Bosnia y Herzegovina
4
13/10/1999
Amistoso
Argentina 2-1 Colombia
5
30/09/2009
Amistoso
Argentina 2-0 Ghana
6
11/07/2011
Copa América 2011
Argentina 3-0 Costa Rica
7
14/09/2011
Amistoso
Argentina 0-0 Brasil
8
07/09/2012
Eliminatorias 2014
Argentina 3-1 Paraguay
9
29/03/2016
Eliminatorias 2018
Argentina 2-0 Bolivia
10
11/10/2016
Eliminatorias 2018
Argentina 0-1 Paraguay
11
16/11/2018
Amistoso
Argentina 2-0 México
12
01/02/2022
Eliminatorias 2022
Argentina 1-0 Colombia
13
30/09/2026
Amistoso
Argentina 4-0 Bolivia