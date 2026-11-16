La Selección argentina disputó 13 partidos en Córdoba, desde su primera presentación en 1980 hasta el amistoso del 30 de septiembre de 2026. En ese recorrido consiguió 11 victorias, un empate y una derrota, con resultados destacados en amistosos, Copa América y Eliminatorias mundialistas.

El último antecedente fue la goleada 4-0 frente a Bolivia, en septiembre de 2026, que amplió el balance positivo de la Albiceleste en territorio cordobés. La estadística incluye encuentros ante selecciones de distintos continentes y partidos correspondientes a competencias oficiales.

Los primeros partidos de Argentina en Córdoba

El primer encuentro se disputó el 16 de diciembre de 1980, cuando Argentina derrotó 5-0 a Suiza en un amistoso. Quince años después, el 31 de mayo de 1995, volvió a presentarse en Córdoba y venció 1-0 a Perú.

El 14 de mayo de 1998 consiguió otra goleada, al superar 5-0 a Bosnia y Herzegovina. En octubre de 1999, la Selección derrotó 2-1 a Colombia, mientras que el 30 de septiembre de 2009 se impuso 2-0 ante Ghana.

La Copa América y las Eliminatorias

En julio de 2011, Córdoba recibió un partido de la Copa América, en el que Argentina venció 3-0 a Costa Rica. Dos meses después, el 14 de septiembre, la Albiceleste igualó 0-0 frente a Brasil en un amistoso.

El 7 de septiembre de 2012, el seleccionado argentino derrotó 3-1 a Paraguay por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Brasil 2014. En el camino hacia Rusia 2018, consiguió dos resultados diferentes: venció 2-0 a Bolivia el 29 de marzo de 2016 y perdió 1-0 ante Paraguay el 11 de octubre de ese año.

La última presentación de aquella etapa fue el 16 de noviembre de 2018, cuando Argentina superó 2-0 a México en un amistoso. Luego, el 1 de febrero de 2022, volvió a Córdoba para derrotar 1-0 a Colombia por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar.

La goleada ante Bolivia amplió el historial

El 30 de septiembre de 2026, la Selección argentina volvió a jugar en Córdoba y consiguió una contundente victoria por 4-0 ante Bolivia. Ese resultado llevó a 13 la cantidad de partidos disputados por la Albiceleste en la provincia.

Con ese último antecedente, el historial quedó conformado por 11 triunfos, un empate y una derrota. Las estadísticas reflejan el recorrido de Argentina en Córdoba a través de amistosos, competencias continentales y partidos clasificatorios para distintos mundiales.

Todos los partidos de la Selección argentina en Córdoba