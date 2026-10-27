La semana que viene comenzará la construcción de los 30 barrios en San Juan

El Gobierno provincial prevé iniciar el lunes las obras de 23 barrios distribuidos en los 19 departamentos de San Juan. El anuncio fue realizado por Fernando Perea, ministro de Infraestructura, Agua y Energía, quien confirmó que durante esta semana comenzarán a firmarse los contratos con las empresas constructoras.

“Son 30 barrios y 2.440 casas que ya son un hecho. No es solamente un anuncio. Hoy al mediodía comienzan a venir las empresas para firmar los contratos y el lunes ya daríamos inicio a estos nuevos barrios”, afirmó el funcionario al referirse al avance del plan habitacional.

Perea precisó que, de los 30 barrios proyectados, la Provincia está en condiciones de formalizar inicialmente 23 contratos. Los siete restantes podrían firmarse durante la próxima semana, una vez que se completen los procedimientos administrativos y la documentación necesaria.

“De los 30 barrios, hoy estamos en condiciones de firmar los contratos de 23. Los otros siete, calculo que la semana que viene estaríamos en condiciones de firmarlos. Siempre falta algún papel o completar cuestiones legales, pero está confirmado que el lunes comenzarán 23 barrios distribuidos en los 19 departamentos”, explicó.

De esta manera, el comienzo de las obras marcará el paso a la etapa de ejecución de una iniciativa que contempla nuevos complejos habitacionales en toda la provincia. La distribución territorial busca extender la construcción de viviendas a los distintos departamentos y ampliar la oferta habitacional para las familias sanjuaninas.

La firma de los contratos será el paso previo para que las empresas constructoras comiencen los trabajos en los terrenos destinados a cada emprendimiento. En tanto, los siete barrios restantes quedarán sujetos a la finalización de los trámites legales y administrativos.

El programa forma parte de las políticas provinciales de vivienda e infraestructura, con las que el Gobierno busca avanzar en la construcción de nuevos hogares y generar actividad en el sector de la construcción.

Con el inicio previsto para el próximo lunes, la Provincia pondrá en marcha la primera etapa de un plan que comprende 30 barrios. La cantidad definitiva de viviendas y el detalle de la ubicación de cada complejo deberán precisarse en la información oficial correspondiente.