La Comisión de Justicia y Paz presentó la sexta edición de la Semana Social 2026, que este año se realizará junto a Cáritas de la Arquidiócesis de San Juan, la Universidad Católica de Cuyo, el Foro de Abogados, el Instituto Interdisciplinario de la Discapacidad y el Colegio San Francisco de Asís. Germán Grosso, presidente de la Comisión de Justicia y Paz, explicó a DIARIO HUARPE que la propuesta tendrá cuatro jornadas para abordar distintas problemáticas sociales.

La actividad se desarrollará bajo el lema “la búsqueda del bien común es lo que da vida a un pueblo”, una frase del Papa León de su última encíclica, según explicó Grosso. El eje será el trabajo conjunto de los actores sociales para construir el bien común.

Apertura y realidad social

La primera jornada será el lunes 28 de septiembre, desde las 17, en la Universidad Católica de Cuyo, donde se presentará el informe San Juan 2025 del Observatorio de la Deuda Social. También se abordará la inserción laboral y la realidad actual de los jóvenes, con Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, e investigadores de la Universidad Católica de Cuyo.

Ese mismo día habrá un conversatorio sobre inteligencia artificial y su impacto en la economía y el trabajo. Participarán actores del ámbito privado, empresarial, sindical y del Gobierno.

El agua como eje de debate

El martes 29 de septiembre, desde las 15, será el turno del “Conversatorio del agua 2026”, también en la Universidad Católica de Cuyo. La jornada incluirá un recorrido por el Plan AURA, de ahorro y uso responsable del agua, y exposiciones de especialistas.

También se analizará la situación ante el “superniño” y las grandes nevadas registradas, con el objetivo de abordar cómo preservar y aprovechar el agua que cargarán los ríos durante el próximo verano. La jornada se vincula con el cuidado del ambiente y el agua como fuente de vida.

Adicciones, discapacidad y salud mental

El miércoles 30 de septiembre, desde las 16, el Colegio San Francisco será sede de la jornada sobre consumo problemático en San Juan. Habrá dos conversatorios con instituciones y ONG que trabajan sobre las adicciones, además de funcionarios de Gobierno y de la Justicia.

El cierre será el jueves 1 de octubre, desde las 17, en el Foro de Abogados de San Juan, con una jornada dedicada a la discapacidad y la salud mental. La actividad se organizará junto al Instituto Interdisciplinario de Discapacidad del Foro, con ONG, Gobierno, Justicia y testimonios de familias.