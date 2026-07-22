La ciudad de La Serena, uno de los destinos turísticos más visitados por los argentinos durante la temporada de verano, quedó bajo el agua luego de un intenso sistema frontal que golpeó a Chile y provocó el desborde del río Elqui, generando inundaciones de gran magnitud y graves daños materiales.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran un panorama completamente distinto al habitual de la ciudad costera: calles transformadas en ríos, autos atrapados por el agua, edificios rodeados por las inundaciones y grandes socavones provocados por la fuerza de la corriente.

El impacto también llegó a la costa. La tradicional playa de La Serena quedó cubierta por una mezcla de barro, ramas, basura, sedimentos y restos de construcciones arrastrados por el caudal del río, dejando un paisaje irreconocible para residentes y turistas.

Familias evacuadas y sectores críticos

Las zonas más afectadas fueron los condominios y edificios ubicados sobre la Avenida del Mar, Avenida Pacífico y el sector de Cuatro Esquinas, donde varias familias debieron ser evacuadas de manera preventiva.

Otros vecinos quedaron aislados debido al avance del agua y las dificultades para circular por distintos sectores de la ciudad.

El desborde del río Elqui generó una acumulación de residuos y sedimentos que se extendió desde los barrios afectados hasta la zona costera, donde especialistas anticipan que la recuperación demandará meses de trabajo.

(Foto: Reuters)

Una emergencia que afecta a varias regiones

El temporal no se limitó a La Serena. El sistema frontal impactó con fuerza desde la región de Atacama hasta la Región Metropolitana y dejó, según el último reporte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), un saldo de 13 personas fallecidas.

Además, las autoridades informaron que:

81 viviendas quedaron destruidas completamente.

2.761 casas sufrieron daños importantes.

Más de 19.000 viviendas registraron afectaciones menores.

1.412 personas permanecen alojadas en albergues, casi la mitad de ellas en la región de Coquimbo.

Los problemas también alcanzaron a los servicios básicos. Más de 87.000 clientes continúan sin electricidad, mientras que más de 180.000 personas permanecen sin suministro de agua potable, complicando las tareas de asistencia y recuperación.

Lluvias históricas y desborde del río Elqui

Las autoridades chilenas calificaron el fenómeno como uno de los eventos meteorológicos más intensos de los últimos años.

La Dirección Meteorológica de Chile informó que en la región de Coquimbo se acumularon entre 155 y 287 milímetros de lluvia desde el martes, registros que en algunos sectores representan casi el doble de todo lo precipitado durante el año anterior.

El enorme volumen de agua provocó un aumento extraordinario del caudal del río Elqui, que terminó desbordando sus márgenes e ingresando a distintos sectores urbanos de La Serena.

La corriente arrastró vehículos, sedimentos y residuos que finalmente quedaron depositados sobre la costa, afectando uno de los principales atractivos turísticos de la zona.

(Foto: Reuters)

La playa quedó cubierta de barro y residuos

Uno de los puntos más afectados fue la costa de La Serena. La arena quedó prácticamente tapada por toneladas de materiales arrastrados por el agua.

Entre los restos acumulados se observaron ramas, basura, barro y partes de infraestructura dañada por la fuerza del temporal.

Especialistas estiman que la recuperación del ecosistema costero y la limpieza total del área podrían demandar varios meses, debido a la cantidad de residuos acumulados y al deterioro provocado por las inundaciones.

Suspensión de clases y alerta máxima

Frente a la gravedad de la situación, el Gobierno chileno decidió suspender las clases durante dos jornadas en establecimientos públicos y privados de la región de Coquimbo y sectores de Atacama, Valparaíso y la Región Metropolitana.

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, confirmó la medida como parte del operativo preventivo ante las dificultades generadas por el temporal.

Por su parte, el presidente José Antonio Kast calificó el fenómeno como “bastante inédito” y explicó que se combinaron varios factores climáticos al mismo tiempo: lluvias intensas, fuertes vientos, nevadas y marejadas.

Mientras continúan las tareas de limpieza, asistencia y reconstrucción, las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre los cauces y advierten que podrían producirse nuevas complicaciones debido a la saturación del suelo y la gran cantidad de agua acumulada.