La hotelería de la Región de Coquimbo mantiene valores similares a los del año pasado y prepara promociones para recibir turistas argentinos durante el verano, según explicó Laura Cerda, presidenta de la Cámara de Turismo de la Región de Coquimbo, en diálogo con DIARIO HUARPE. La referente del sector destacó que ya existe movimiento y reservas, mientras el sector busca sostener precios accesibles ante el escenario económico.

“Los valores están prácticamente congelados con respecto al año que pasó”, afirmó Cerda al ser consultada por los precios de alojamiento y las expectativas para la temporada. La dirigente agregó que algunos establecimientos incluso ofrecen tarifas inferiores a las del año anterior mediante descuentos vinculados a la cantidad de noches.

Paquetes y promociones para alojarse

Cerda explicó que una de las alternativas que ofrece actualmente el sector hotelero son los paquetes de alojamiento para quienes extienden su estadía. “Hay mucho el paquete de tres noches, o sea, dos noches”, detalló.

La presidenta de la Cámara de Turismo de la Región de Coquimbo remarcó que las promociones buscan generar incentivos para quienes planifiquen su viaje con anticipación. “Los valores son exactamente los mismos que el año pasado”, sostuvo.

En ese sentido, agregó que “si compras con anticipación, se están dando valores también de paquete”, por lo que el sector espera sostener el movimiento turístico durante los próximos meses.

Casas de arriendo en La Serena

Además de la hotelería, DIARIO HUARPE consultó a casas de arriendo en La Serena para conocer los valores de departamentos destinados a grupos de turistas. Según informaron, para cinco personas los departamentos tienen un valor de 75.000 pesos chilenos por día (aproximadamente $118.016 argentinos) durante diciembre y de 85.000 pesos chilenos (unos $133.751 argentinos según el cambio actual) durante enero.

Para grupos de hasta siete personas, las casas de arriendo consultadas indicaron un valor de 85.000 pesos chilenos diarios (aproximadamente $133.751 argentinos) durante diciembre y de 95.000 pesos chilenos (unos $149.486 argentinos) durante enero. Los departamentos consultados se encuentran cercanos a la playa, son amueblados y cuentan con servicios.

La expectativa por los turistas argentinos

Cerda señaló que la actividad turística ya comenzó a mostrar movimiento y que existen reservas, aunque la proyección para el verano todavía está condicionada por la situación del Paso de Agua Negra. “Nuestra proyección todavía está reservada porque nosotros tenemos un tema con el paso de Agua Negra”, explicó.

La referente turística contó que existe voluntad de ambos territorios para habilitar el paso lo antes posible y que, por las grandes nevadas registradas, se dispusieron recursos extraordinarios para sumar maquinaria y trabajadores. “Nosotros esperamos tener un flujo de turistas de Argentina”, afirmó.

La expectativa del sector apunta a los primeros días de diciembre, mientras también se trabaja en el mejoramiento de la infraestructura de la cordillera y de la aduana. Cerda resumió el escenario con una expectativa concreta para la temporada: “Nosotros pensamos que la fecha es diciembre, en los primeros días de diciembre”.