La Serena sufrió nuevas inundaciones tras el temporal que azotó la zona

La ciudad de La Serena enfrentó una jornada de gran complejidad debido a un frente de mal tiempo que afectó a la Región de Coquimbo. Las precipitaciones constantes derivaron en acumulaciones de agua significativas en arterias principales y sectores residenciales, despertando la preocupación de los habitantes tras el temporal ocurrido entre el 15 y el 21 de julio. En aquel evento previo, cayeron más de 150 milímetros de agua, cifra que duplicó el promedio anual de la zona.

Uno de los sectores con mayores dificultades fue la avenida del Mar, donde, según registros del diario El Día, el desplazamiento de vehículos se vio seriamente entorpecido por el agua. Asimismo, la ruta hacia Vicuña presentó un flujo importante en la quebrada de Cutún, específicamente a la altura de Las Rojas. Aunque el paso vehicular permaneció habilitado, las autoridades recomendaron circular con precaución por la zona.

El transporte aéreo también sufrió las consecuencias de las ráfagas de viento y el agua. En el aeropuerto La Florida se registraron demoras en las operaciones habituales debido a las dificultades para el aterrizaje. Una pasajera presente en la terminal describió la situación generada por el temporal como "de película" mientras registraba el panorama meteorológico desde el lugar.

En el sector de El Brillador, los vecinos de un condominio volvieron a sufrir anegamientos en sus instalaciones similares a los de semanas anteriores. La situación climática actual se suma a un escenario de vulnerabilidad reciente, lo que obliga a mantener un monitoreo constante sobre los puntos críticos de la infraestructura urbana para evitar mayores daños.