El retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina generó repercusiones en todo el mundo y la FIFA no quedó al margen. El máximo organismo del fútbol internacional decidió despedir al capitán argentino con una publicación especial en sus redes sociales.

La imagen elegida llamó rápidamente la atención porque mostró dos facetas de Messi y resumió, en una sola fotografía, parte del enorme recorrido que tuvo el futbolista con la camiseta albiceleste.

La publicación fue acompañada por una palabra sencilla pero cargada de significado: “Gracias”.

El posteo de la FIFA tras el retiro de Messi (Foto: X @FIFA)

La particular imagen que eligió la FIFA

La FIFA publicó una imagen dividida en dos momentos de la carrera de Messi. La elección buscó representar el paso del tiempo y la transformación del futbolista desde sus primeros años hasta convertirse en una de las máximas figuras de la historia del fútbol.

El organismo internacional se sumó así a los numerosos homenajes que recibió el rosarino después de confirmar que no volverá a jugar para la Selección Argentina.

La publicación rápidamente comenzó a circular entre los fanáticos y se convirtió en otra muestra del impacto mundial que tuvo la trayectoria del capitán argentino.

Un adiós que recorrió todo el mundo

Messi anunció su retiro de la Selección después de más de 20 años representando a Argentina. En su despedida, explicó que tomó la decisión luego de la derrota ante España en la final del Mundial 2026 y que entendía que había llegado el momento de dejarles espacio a las nuevas generaciones.

El futbolista dejó atrás una trayectoria histórica con la camiseta argentina, marcada por títulos, récords y también momentos de enorme frustración.

Con la Selección mayor consiguió la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Además, fue protagonista de una etapa que terminó consolidándolo como máximo referente del equipo nacional.