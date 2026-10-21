La categoría Sub 14 de hockey sobre césped masculino de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) se consagró ganadora de la instancia provincial de los Juegos Evita en septiembre y obtuvo el derecho de representar a la provincia en la final nacional que se disputará en la ciudad de Mar del Plata.

Fiel al lema de la Dirección de Deportes de la UNSJ centrado en la formación integral de los deportistas, el conjunto universitario logró transformar su rendimiento deportivo en el pasaporte directo al certamen nacional más relevante del deporte juvenil argentino.

La clasificación nacional demandó un proceso de selección estratégico encabezado por la dupla técnica que integran Guillermo Weetz y Sergio Hernández, quienes optaron por convocar a los jugadores de mayor experiencia.

El plantel está integrado por Antuan Recúpero Vázquez, Juan Hernández Dubuc, Agustín Dubuc, Lorenzo Toledo, Nanthue Ceballos, Salvador Uribe, Alejo Torres Castelli, Mateo Weertz, Laureano Garrido y Bautista Romero.

En este plantel, sobresale su arquero Antuan Recúpero (14 años), formado en UDAP pero afianzado en la en la UNSJ, quien viene de ser premiado como el Mejor Arquero del Torneo Argentino con la Selección Sanjuanina de la categoría.

El logro de este equipo cobra un valor especial al considerar el contexto y la falta de infraestructura competitiva local: en la provincia de San Juan no existe un torneo oficial de hockey sobre césped masculino en ninguna categoría. Para poder competir de forma regular y sumar roce de juego, el plantel de la UNSJ debe viajar frecuentemente a Mendoza, superando los condicionantes del desarrollo de esta disciplina en la región.

El entrenador del equipo Guillermo Weetz, los chicos se impusieron el objetivo de ganar la instancia provincial de Juegos Evita. Al respecto, afirmó que "los chicos se plantearon el desafío de volver a jugar la instancia nacional en representación de la UNSJ, elegimos con Sergio Hernández los jugadores más experimentados. En la misma estuvo Benjamín Sánchez, quien, por motivos personales, no puede viajar por lo que sumamos a Salvador Uribe en su reemplazo. El grupo se conoce y tiene muchísima expectativa de representar a la provincia en un torneo de tanta trascendencia".

Sobre los Juegos Evita

El certamen nacional en el que competirán los jóvenes sanjuaninos posee un rico trasfondo histórico. Nacidos en 1948 bajo el impulso de la Fundación Eva Perón con los torneos infantiles de fútbol (que al año siguiente alcanzaron los 100.000 inscriptos con controles médicos integrales) los Juegos Nacionales Evita sufrieron interrupciones tras el derrocamiento de Perón por la dictadura de 1955 y registraron breves reapariciones en 1973 y 1974.

Recién en 2003, mediante un decreto del presidente Néstor Kirchner, la competencia fue reeditada para promover una política deportiva inclusiva e integradora hacia el interior del país, concretando su primera edición renovada en Santa Fe en 2004 para atletas no federados de 13 y 14 años.

A lo largo de los años, el programa fue incorporando de manera progresiva diversas disciplinas deportivas convencionales y adaptadas: tiro, boxeo, ciclismo, judo, taekwondo, lucha y gimnasia rítmica (2012); acuatlón, bádminton, básquet adaptado, rugby, fútbol adaptado, levantamiento de pesas, tenis de mesa, canotaje, básquet 3x3, vóley de playa y torball (2014); mountain bike y vela optimist (2015); esgrima, patín artístico, natación artística, karate, pelota paleta, boccia y goalball (2016); y windsurf (2019).

Tras pausarse en 2020 por la pandemia de COVID-19 y retornar en 2022 con escalada, futsal, handball de playa, patín carrera, skate, tenis, tiro con arco y fútbol 7 mixto, en 2024 se crearon los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento para adultos, consolidando a los Juegos Evita como la gran cita reservada exclusivamente para las categorías juveniles.

Este año se desarrollarán desde el 2 al 7 de noviembre en la ciudad de Mar del Plata, en el que San Juan competirá ante los seleccionados de Chubut y Misiones.