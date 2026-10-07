La Subsecretaría de Trabajo indicó que es ilegal el paro de colectivos

La Subsecretaría de Trabajo de San Juan analiza posibles sanciones contra la UTA por la retención del servicio de colectivos que afectó este miércoles a la provincia. El subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, sostuvo en Radio Sarmiento que el gremio no habría comunicado formalmente la medida con la anticipación prevista por la normativa y que tampoco habría garantizado el porcentaje mínimo de prestación correspondiente a un servicio esencial.

Marchese explicó que se encontraba fuera de la provincia cuando comenzó la medida y que se enteró de la situación durante las primeras horas de la mañana, a través de llamados de medios de comunicación y otras personas afectadas por la falta de colectivos.

“No había ningún tipo de anuncio o comunicación formal como lo establece la ley”, afirmó el funcionario. Según explicó, la normativa exige una comunicación con al menos 24 horas de anticipación y, al tratarse de un servicio esencial, también establece condiciones específicas para garantizar su funcionamiento durante una medida de fuerza.

La posición de Trabajo

El subsecretario sostuvo que, de confirmarse la falta de notificación y el incumplimiento de las condiciones previstas para este tipo de medidas, la retención podría ser considerada ilegal.

“En principio sería ilegal”, señaló Marchese, aunque aclaró que antes de establecer una calificación definitiva debe analizarse formalmente la situación y reunir los informes correspondientes.

En ese sentido, explicó que la Subsecretaría de Trabajo solicitará información sobre los servicios que fueron interrumpidos, el personal involucrado y la participación del sindicato en la medida. Con esos elementos, el organismo determinará las actuaciones que correspondan.

Marchese también sostuvo que la nueva normativa establece para los servicios considerados esenciales la obligación de garantizar un piso mínimo de prestación. Según explicó, en este caso debería haberse asegurado el 75% del servicio y presentado un plan de contingencia junto con la comunicación de la medida de fuerza.

“Ellos no solamente no cumplieron, sino que no avisaron”, sostuvo el funcionario.

Posibles sanciones para la UTA

De acuerdo con Marchese, las eventuales sanciones que evalúe la Subsecretaría de Trabajo estarán dirigidas al sindicato que llevó adelante la medida. El funcionario aclaró que su organismo no tiene como competencia sancionar a las empresas de transporte por este hecho y que la eventual responsabilidad de las compañías deberá ser analizada por la Secretaría de Tránsito y Transporte.

“Vamos a ver las sanciones económicas, que serían monetarias al sindicato”, indicó.

De todos modos, remarcó que todavía no está definido el monto de una eventual multa. Para establecerlo, dijo que primero debe analizarse el expediente y los informes que permitan determinar el alcance y la gravedad de la medida.

“Yo siempre tengo que actuar de acuerdo a lo formal, con los informes que me remite la Secretaría de Tránsito y demás”, explicó.

El funcionario anticipó, no obstante, que la retención concretada durante la mañana ya presenta elementos que podrían derivar en una sanción. “Ya se puede calificar como ilegal y habrá sanciones. Después se verá cómo”, sostuvo.

Qué pasará si vuelven a interrumpir el servicio

La posibilidad de nuevas retenciones durante el mediodía y otros horarios de alta demanda también será incorporada al análisis de la Subsecretaría de Trabajo.

Marchese señaló que, si se concretan nuevas interrupciones, cada medida será evaluada para determinar su gravedad y el eventual grado de incumplimiento. Además, sostuvo que una nueva retención podría ser considerada como una nueva medida de fuerza que tampoco habría sido comunicada formalmente.

“Todo eso se valora para verificar la gravedad de las mismas y para merituar el grado de tal medida”, explicó.

El subsecretario indicó que regresará a San Juan durante la noche y que prevé comenzar al día siguiente con el análisis del expediente y de los informes necesarios para determinar las sanciones correspondientes.

Mientras tanto, la falta de colectivos dejó a numerosos usuarios sin posibilidad de trasladarse a sus trabajos, turnos médicos y otras obligaciones. Marchese puso el foco también en las consecuencias que la interrupción del servicio tuvo sobre otros trabajadores y usuarios que dependen del transporte público.