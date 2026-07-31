El Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) atraviesa una situación crítica por la creciente superpoblación en sus establecimientos. Un informe de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su rol de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, reveló que al cierre de junio de 2026 el sistema registraba una sobreocupación del 116,6%.

Según el relevamiento, las cárceles provinciales alojan actualmente 64.896 personas detenidas, una cifra que continúa en aumento respecto de enero de este año, cuando el nivel de superpoblación alcanzaba el 111%. El cálculo se realiza tomando como referencia el cupo oficial informado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y excluyendo a quienes cumplen condenas bajo monitoreo electrónico.

El informe muestra diferencias entre los distintos tipos de establecimientos. Mientras las unidades penitenciarias presentan una superpoblación promedio del 132,7%, las alcaidías departamentales registran un nivel de ocupación cercano a su capacidad, con apenas un 1% de exceso.

Entre los casos más críticos aparece el Complejo Penitenciario de Florencio Varela. Allí, la Unidad 42 encabeza el ranking con una sobreocupación del 336%, seguida por la Unidad 31, con 329%, y la Unidad 23, con 279%. También figuran entre las más comprometidas la Unidad 18 de Gorina, con 232%, y la Unidad 1 de Lisandro Olmos, con 159%.

La Comisión Provincial por la Memoria también advirtió sobre el crecimiento sostenido de la población penitenciaria durante la última década. De acuerdo con el informe, el número de personas privadas de la libertad pasó de 31.860 en 2014 a 62.548 al cierre de 2025, lo que representa un incremento del 96,3%. En los primeros meses de 2026 se sumaron otros 2.348 internos, manteniendo la tendencia ascendente.

Otro de los aspectos señalados por el organismo es la situación de las mujeres detenidas. Al cierre de junio se registraban 71 mujeres embarazadas o alojadas junto a sus hijos, equivalente al 2,7% de la población femenina del sistema provincial.

Actualmente, 41 niños y niñas conviven con sus madres dentro de unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense, mientras que en el sistema federal, particularmente en el Complejo VII de Ezeiza, permanecen alojadas nueve mujeres embarazadas y quince madres con sus hijos.

La Comisión Provincial por la Memoria advirtió que la combinación de hacinamiento, crecimiento sostenido de la población carcelaria y presencia de grupos en situación de especial vulnerabilidad agrava las condiciones de detención y plantea nuevos desafíos para el sistema penitenciario bonaerense.