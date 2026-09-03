La Suprema Corte de Justicia de Mendoza confirmó este jueves el sobreseimiento de los rugbiers franceses Hugo Auradou y Oscar Jégou, quienes habían sido acusados de abuso sexual por una mujer tras la visita del seleccionado francés de rugby a esa provincia en julio de 2024. La decisión dejó firme el cierre de la causa en la Justicia provincial.

El fallo fue adoptado de manera unánime por los ministros Dalmiro Garay, José Valerio y Norma Llatser. El máximo tribunal rechazó el recurso de Casación presentado por la querella, que buscaba revertir el sobreseimiento dispuesto anteriormente a favor de los dos deportistas.

La investigación se había iniciado luego de una denuncia por un presunto abuso sexual ocurrido el 7 de julio de 2024 en un hotel de la Ciudad de Mendoza, después de un partido que Francia disputó frente a Los Pumas. Auradou y Jégou fueron detenidos durante las primeras etapas de la causa y posteriormente permanecieron con arresto domiciliario.

Con el avance de la investigación, ambos recuperaron la libertad y fueron autorizados a regresar a Francia. Finalmente, en diciembre de 2024, la Justicia mendocina dispuso su sobreseimiento al considerar que los elementos reunidos no permitían sostener la acusación y llevar el expediente a juicio oral.

La querella cuestionó aquella resolución y continuó con las apelaciones hasta llegar a la Suprema Corte provincial. Sin embargo, el máximo tribunal rechazó ahora el planteo y ratificó la decisión de las instancias anteriores.

De esta manera, quedó agotada la instancia judicial provincial. No obstante, medios nacionales informaron que la representación de la denunciante prevé intentar llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante una apelación federal.