El freno en el transporte de mineral desde Hualilán hacia la planta Casposo, ya confirmado oficialmente por la empresa Challenger Gold, impactaría de forma directa en más de 50 personas vinculadas a servicios logísticos y complementarios en Calingasta, según estimó la Cámara de Servicios Mineros del departamento (Casemica). Esta medida afectaría por estos meses un esquema de actividades que se había consolidado alrededor de la operación minera entre Ullum y la zona cordillerana, incluyendo servicios críticos para el traslado de insumos y personal. Este sábado habrá una reunión para saber qué pasará con los prestadores de las tres empresas que hacen el transporte que quedará suspendido por unos meses.

El presidente de Casemica, José Adolfo Ibazeta, explicó a DIARIO HUARPE que el impacto alcanzaría a un conjunto de servicios que se activaron con el avance del proyecto, tales como ambulancias, alquileres de viviendas para transportistas, provisión de viandas, lavandería y estaciones de servicio. Según precisó, solo las tareas de banderilleros y vigilancia involucraban a unas 23 personas, mientras que el total de trabajadores afectados a estas tareas supera las 50 personas al sumar el resto de los servicios de mantenimiento del desvío utilizado por los camiones.

Desde la operadora Hualilán, aclararon que la decisión de pausar el transporte responde a una secuencia operativa y un análisis técnico diseñado para acumular suficiente material que permita, en el futuro, una campaña de procesamiento continua y eficiente. La empresa subrayó la solidez del proyecto, destacando que a la fecha las inversiones en San Juan superan los 101 millones de dólares.

Un dato clave es decisión de la operadora de solventar durante los meses de junio y julio el costo de los contratos de transporte y otros servicios asociados. Esto representa un alivio inmediato ante el cese de actividad para los empresarios de las tres firmas que se encargaban de la logística, mientras se espera que el transporte de mineral se reanude recién en el cuarto trimestre de 2026. Las empresas sanjuanias que hacen el transporte son: MTZ S.R.L., Terra Logística S.A. y Mi Viejo S.R.L. Resta saber qué pasará con los prestadores de estas tres empresas.

La suspensión temporal no solo afecta el movimiento de camiones, sino que también incluye la instalación del puente modular en el río Los Patos y las tareas de monitoreo ambiental asociadas a la logística. No obstante, la empresa enfatizó que la mina permanece activa con tareas de desarrollo minero, movimientos de suelos, geología y exploración.

“El impacto no se limita únicamente al transporte de mineral, sino que alcanza a un conjunto de servicios que se activaron con el avance del proyecto”, afirmó Ibazeta, quien señaló que la actividad había comenzado a generar un flujo económico relevante en comercios y prestadores, principalmente porque el trabajo de Hualilán reactivó la mina Casposo, que generó 300 puestos de trabajo entre directos e indirectos. "Todo suma al movimiento económico" señáló el referente de Casemica.