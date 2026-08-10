San Juan realizó el lanzamiento de la tercera diplomatura en Desarrollo Emprendedor, una propuesta que busca brindar herramientas a personas con proyectos o emprendimientos en marcha. En diálogo con DIARIO HUARPE, Manuel Rodríguez, de la Agencia Calidad de San Juan, destacó el crecimiento de esta actividad en la provincia y explicó los detalles de la nueva edición.

“La idea es poder trabajar en conjunto con la Dirección de Pyme Emprendedores sobre una diplomatura que trata todos los temas del emprendedorismo”, expuso el funcionario.

Una propuesta que acompaña proyectos

Rodríguez remarcó que la iniciativa apunta a acompañar a quienes deciden transformar una idea personal en un proyecto concreto. “La iniciativa por la parte de los privados, aquellas personas que tienen un proyecto, una idea, que son todos emprendedores, apoyando a aquellas personas que quieren salir de esa situación de comodidad para ponerse a llevar adelante un proyecto personal”.

La capacitación tendrá una duración de casi tres meses y estará organizada en ocho encuentros. Las clases serán presenciales y, en principio, se desarrollarán en la Universidad Católica de Cuyo.

Inscripciones y cupos

Las inscripciones todavía no fueron habilitadas, aunque desde la organización anticiparon que estarán disponibles próximamente. Los interesados deberán seguir las redes oficiales para conocer cuándo podrán completar el formulario.

“Las inscripciones van a estar disponibles en el corto plazo. Lo que tienen que hacer es estar atentos a las redes sociales, ya sea del Ministerio de Producción o de la Agencia Calidad de San Juan”.

El cupo estará sujeto a la capacidad disponible para el dictado de la diplomatura, por lo que Rodríguez recomendó estar atentos a la apertura del registro.

Quiénes podrán participar

La propuesta contempla tanto a personas que tengan una idea como a quienes ya hayan comenzado a desarrollar un emprendimiento. La selección se realizará a partir de los datos aportados durante la inscripción. “La idea es que sean personas que tengan idea de proyecto o aquellas personas que ya llevan adelante, pero con un corto plazo”.

Rodríguez también explicó que la formación busca generar herramientas que permitan ampliar el impacto de la propuesta más allá de cada emprendimiento. “La capacitación lo que hace es lograr que aquellas personas que tienen la intención de ayudar a otros emprendedores estén capacitados”.

De esta manera, la tercera diplomatura en Desarrollo Emprendedor se prepara para sumar una nueva camada de participantes y fortalecer la formación vinculada al emprendedorismo en San Juan.