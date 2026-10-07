Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto de La Plata”, volvió a pedir una flexibilización de las condiciones de su prisión domiciliaria. A menos de un mes del inicio del juicio por la muerte del motociclista Walter Armand, su defensa solicitó que pudiera salir de su domicilio dos veces por semana para trabajar en un estudio jurídico.

El pedido había sido presentado para que Alvite concurriera los miércoles y viernes, entre las 8.30 y las 16.30, al estudio de la abogada Micaela Vivas. Allí realizaría tareas administrativas y de asistencia.

Según plantearon sus abogados, el objetivo es que pueda generar ingresos para ayudar económicamente a su familia, devolver dinero que le fue prestado y afrontar el costo de sus estudios universitarios de Abogacía, que cursa bajo modalidad virtual. La defensa señaló que la carrera tiene un costo aproximado de $300.000 mensuales.

La Justicia rechazó la salida laboral

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de La Plata rechazó la solicitud. Uno de los principales argumentos fue la cercanía del juicio oral, que comenzará el 2 de noviembre y continuará durante los días siguientes.

Los jueces consideraron que la proximidad del debate incrementa el riesgo de fuga y que, además, Alvite cumple la prisión domiciliaria sin una tobillera electrónica, por lo que el control queda en manos de particulares.

La defensa apeló la decisión y cuestionó los argumentos utilizados por el tribunal. Sus abogados sostuvieron que Alvite mantuvo una conducta adecuada durante el proceso y remarcaron que la ausencia de un dispositivo electrónico de monitoreo no fue una decisión tomada por ella ni por su defensa, sino una determinación judicial.

No es la primera vez que la joven intenta obtener una autorización para trabajar mientras cumple el arresto domiciliario. Anteriormente había solicitado permiso para desempeñarse como niñera, pero ese pedido también fue rechazado.

La familia de Walter Armand cuestionó el pedido

El planteo generó una fuerte reacción de la familia de Walter Armand, el motociclista que murió después de ser atropellado por el Volkswagen Gol Trend que conducía Alvite.

Milton Armand, hermano de la víctima, calificó el pedido como “una cargada” y cuestionó que la acusada busque modificar las condiciones de su prisión domiciliaria mientras la familia espera el comienzo del juicio.

El debate oral está previsto para noviembre y Alvite será juzgada por el delito de homicidio simple con dolo eventual, una acusación que contempla una pena de entre 8 y 25 años de prisión en caso de una eventual condena.

El hecho ocurrió el 12 de abril de 2024, cuando Walter Armand circulaba en moto por La Plata y fue embestido en la zona de 13 y 532. La Fiscalía sostiene que Alvite circulaba a alta velocidad y había cruzado semáforos en rojo antes del impacto.