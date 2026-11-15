La tormenta inundó el Átomo de Media Agua y provocó pérdidas de mercadería

La fuerte tormenta de lluvia y granizo que afectó a Media Agua, en el departamento Sarmiento, durante la noche del sábado 14 de noviembre provocó importantes daños en el supermercado Átomo. El agua ingresó por el techo, inundó el interior del establecimiento y ocasionó pérdidas de mercadería y daños materiales.

El temporal estuvo acompañado por intensas precipitaciones y caída de granizo. En pocos minutos, la tormenta generó complicaciones en distintos sectores de la localidad, con calles anegadas y dificultades para vecinos y comerciantes.

Uno de los establecimientos más afectados fue el supermercado Átomo. Allí, las filtraciones desde el techo hicieron que el agua ingresara en gran cantidad y terminara inundando el local. La situación afectó parte de las instalaciones y provocó que mercadería quedara mojada, con las consiguientes pérdidas económicas.

Ante el ingreso de agua, los empleados tuvieron que trabajar para retirar el líquido y tratar de reducir las consecuencias del temporal. Sin embargo, el comercio registró tanto daños materiales como pérdidas de productos.

La tormenta también tuvo consecuencias en otros sectores de Media Agua. La caída de granizo y las ráfagas de viento provocaron inconvenientes en viviendas, calles y zonas productivas, mientras que los productores comenzaron a evaluar los posibles daños en sus cultivos.

El episodio dejó un saldo de complicaciones para la localidad de Sarmiento, donde el temporal afectó tanto a la actividad comercial como a los vecinos y productores de la zona.