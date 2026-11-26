El paso de la inestabilidad meteorológica en Sarmiento dejó lluvias, tormentas, truenos y ráfagas de viento con mayor incidencia en Retamito, señalado como el sector más afectado del departamento, aunque sin personas evacuadas ni anegamientos graves en calles o rutas, según un reporte local difundido en las últimas horas a DIARIO HUARPE.

De acuerdo con la información recogida en la zona, en Retamito se registraron precipitaciones importantes acompañadas por viento muy fuerte, lo que derivó en acumulación de agua, constituyendo el cuadro más serio dentro del departamento sin llegar a situaciones de evacuación ni a generar inconvenientes mayores en la circulación.

El panorama en el sur provincial

El seguimiento del temporal en distintos puntos de Sarmiento muestra comportamientos dispares según el sector. En Retamito se concentró el mayor impacto con lluvia de consideración, viento muy fuerte y acumulación de agua, mientras que en Cienaguita, localidad vecina pegada al mismo sector, también quedó bajo observación por la inestabilidad.

En tanto, en Divisadero y Cañada Honda se reportaron lluvias y presencia de agua, al igual que en Los Berros, donde el agua corrió por cunetas y dejó calzadas mojadas.

Distinto fue el escenario en Villa Media Agua, en la zona baja del departamento, donde el fenómeno se sintió apenas como llovizna y algo de viento, pasando casi desapercibido para los vecinos, aunque se mantuvieron atentos a los nubarrones que rodeaban el área.

Más allá de las tormentas y los truenos propios del evento, el reporte destacó que la situación en general se mantuvo tranquila, sin evacuados ni calles o rutas anegadas, a la espera de lo que ocurra en las próximas horas ante la vigencia de pronósticos de lluvia para esa zona.

Contexto provincial y alerta vigente

Este panorama en Sarmiento se suma a los reportes de lluvia y granizo en Jáchal y a la inestabilidad generalizada en San Juan, donde los modelos meteorológicos y los avisos oficiales advierten sobre acumulados de lluvia de entre 20 y 40 milímetros entre la tarde-noche de este miércoles 25 de noviembre y las primeras horas del jueves 26, además de tormentas aisladas, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de piedra.

Ante la persistencia de la inestabilidad y la probabilidad de nuevas precipitaciones durante la noche, la madrugada y el jueves, se recomienda circular con precaución, evitar zonas con acumulación de agua o badenes, mantenerse informados por vías oficiales y recurrir a las líneas de emergencia 103 (Protección Civil) y 911 si fuera necesario.