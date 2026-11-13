La tragedia ocurrió cuando la familia estaba terminando una celebración y comenzaba a guardar las cosas. En medio de esa tarea, un joven de 18 años se subió a una camioneta para ingresarla a la galería de la vivienda y terminó atropellando a dos de sus tíos. Uno de ellos, de 51 años, murió en el lugar, mientras que una mujer de 38 sufrió distintas lesiones.

El episodio sucedió alrededor de las 3 de la madrugada de este viernes en el barrio Campo de Batalla, en Carpintería, Pocito. Según reconstruyó el ayudante fiscal Rodrigo Cabral, la camioneta estaba estacionada en el ingreso de la cochera y el joven intentó moverla para dejarla en la galería lateral de la casa, donde se había desarrollado la reunión familiar.

El lugar tiene una particularidad: la galería está elevada unos 60 centímetros respecto del nivel de la vereda y se accede a través de una rampa. Cuando el conductor intentó subir, perdió el control del vehículo y avanzó contra sus familiares, que estaban parados en ese sector.

Uno de los detalles más dramáticos que surgieron de los testimonios es que el hombre fallecido habría intentado detener la camioneta. De acuerdo con lo relatado por los familiares, al ver que el vehículo se acercaba, se puso delante para frenarlo, pero terminó siendo embestido junto con la otra mujer.

Cabral explicó que todo ocurrió durante una misma maniobra y que todavía no está claro por qué el joven no pudo controlar el rodado. Los investigadores buscan determinar si se trató de una impericia al volante o si existió alguna falla mecánica.

Rodrigo Cabral, ayudante fiscal

La vivienda cuenta con una cámara de seguridad instalada en la galería. El dispositivo alcanzó a registrar el momento en que el joven se subió a la camioneta, aunque no captó el impacto. Por eso, los testimonios de las personas que participaban de la celebración también serán importantes para reconstruir lo sucedido.

Otro dato confirmado por el ayudante fiscal es que el conductor no tenía licencia de conducir. El test de alcoholemia dio negativo, con un resultado de 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre. De todas maneras, se ordenaron estudios complementarios para determinar si había consumido otras sustancias.

La mujer herida fue trasladada inicialmente con código rojo y presentó politraumatismos, aunque Cabral confirmó que se encontraba fuera de peligro. En tanto, la investigación quedó a la espera del resultado de la autopsia y de las pericias accidentológicas y mecánicas sobre la camioneta.

La posible aplicación de la pena natural

Por las circunstancias del episodio, también podría surgir el análisis de la llamada pena natural. Se trata de un criterio excepcional que permite evaluar si las consecuencias que una persona sufrió por su propia conducta —en este caso, la muerte de un familiar cercano— representan un padecimiento tan grave que una pena adicional podría resultar desproporcionada.

Sin embargo, esto no significa que el joven quede automáticamente exento de responsabilidad. La eventual aplicación de este criterio depende de una evaluación judicial y de las circunstancias particulares del caso. Primero deberán establecerse las causas del accidente y la responsabilidad que le corresponde al conductor.

Mientras tanto, el joven permanecerá detenido durante las próximas horas, a la espera de las medidas que disponga la Justicia.