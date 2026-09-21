La trastienda del plan oficial con dos boletas, primarias en abril y comicios desdoblados en junio

San Juan se encamina a votar con un esquema electoral desdoblado: las primarias abiertas no obligatorias serían en abril y las elecciones generales en junio, con dos boletas diferenciadas en el cuarto oscuro. El proyecto que analiza el Gobierno de Marcelo Orrego contempla una boleta provincial para gobernador, vicegobernador y cargos legislativos, y otra municipal para intendentes y concejales, en el marco de la reforma electoral que busca reemplazar el Sipad y dejar atrás definitivamente el sistema de lemas.

La hoja de ruta que cobra mayor fuerza en los despachos gubernamentales todavía se encuentra bajo análisis y deberá quedar plasmada en el marco normativo que regirá la competencia electoral del próximo año. La definición del calendario quedará en manos del gobernador, mientras en la Legislatura avanza el debate sobre las modificaciones al sistema electoral provincial.

Primarias en abril y elecciones generales en junio

El esquema en evaluación contempla que San Juan desdoble sus elecciones provinciales del calendario nacional. De concretarse, la elección general para definir las autoridades provinciales y municipales se realizaría en junio.

Pero el proceso electoral comenzaría dos meses antes. La propuesta establece una instancia de Primarias Abiertas No Obligatorias, prevista para mediados de abril, destinada a definir los candidatos que representarán a cada frente electoral en los comicios generales.

La particularidad del mecanismo es que cada alianza debería llegar a la elección general con un único candidato por departamento, dejando atrás la multiplicación de listas que caracterizó al sistema anterior.

Al tratarse de primarias no obligatorias, la participación del electorado no sería compulsiva. La instancia quedaría planteada como un mecanismo interno de definición de candidaturas dentro de los distintos espacios políticos.

Dos boletas para la elección general

Una de las principales novedades de la ingeniería electoral que se analiza está en la conformación del cuarto oscuro. El esquema contempla utilizar dos boletas diferenciadas, separando las categorías provinciales de las municipales.

La primera sería la Boleta Provincial, que concentraría:

Gobernador y vicegobernador.

Diputados proporcionales.

Diputado departamental.

La segunda sería la Boleta Municipal, destinada a:

Intendente.

Concejales.

La división busca evitar una boleta extensa y compleja, especialmente en una elección en la que se definirán simultáneamente autoridades de distintos niveles del Estado.

Pero la separación también introduce una diferencia política relevante: el elector podrá optar por una determinada propuesta para los cargos provinciales y, al mismo tiempo, elegir una alternativa diferente para intendente y concejales.

La lectura política detrás de las dos boletas

La arquitectura electoral también tiene una dimensión política. En el oficialismo consideran que la elección provincial permitirá concentrar en una misma boleta la candidatura a gobernador y las postulaciones legislativas.

De esta manera, la Boleta Provincial reuniría al candidato a gobernador con los candidatos a diputados proporcionales y departamentales.

En el oficialismo entienden que la figura de Marcelo Orrego puede funcionar como referencia electoral para el resto de las candidaturas provinciales. Esa vinculación entre la candidatura ejecutiva y las legislativas podría tener impacto en la composición de la próxima Cámara de Diputados.

La prioridad política de la gestión pasa por alcanzar un bloque legislativo con capacidad suficiente para sostener su agenda de gobierno durante el próximo período. Un mayor número de diputados propios permitiría al Ejecutivo contar con mayor margen para impulsar proyectos y reducir la necesidad de construir acuerdos legislativos caso por caso.

Una elección provincial separada de la nacional

El eventual desdoblamiento también separaría la discusión política sanjuanina de la elección nacional.

Si el cronograma finalmente queda establecido con primarias en abril y generales en junio, los candidatos provinciales tendrán una campaña electoral propia y el electorado deberá concurrir a las urnas en fechas diferentes de las elecciones nacionales.

Ese escenario obligará a los partidos y frentes políticos a definir con anticipación sus estrategias, candidaturas y acuerdos internos.

La clave inmediata estará ahora en la discusión legislativa y en la letra definitiva de la reforma electoral. Allí deberán quedar establecidos tanto el mecanismo de selección de candidatos como las características de las boletas, las fechas y las reglas que regirán la elección que determinará el próximo mapa político de San Juan.

El fin del SIPAD y del sistema de lemas

Todo el esquema forma parte de la discusión que se abrió en San Juan a partir del compromiso del Gobierno provincial de avanzar hacia la eliminación del Sistema de Participación Abierta y Democrática (SIPAD).

El objetivo planteado por el Ejecutivo es dejar atrás definitivamente el sistema de lemas y establecer un mecanismo electoral que reduzca la dispersión de candidaturas y permita identificar con mayor claridad qué candidatos y espacios políticos compiten por cada cargo.

La discusión legislativa será determinante para establecer las reglas definitivas. Mientras tanto, desde el Gobierno provincial sostienen que el rechazo al sistema de lemas es una definición tomada y que la reforma apunta a modificar de manera estructural la forma en que se organizan las elecciones en San Juan.

El vicegobernador Fabián Martín había señalado que la provincia aguardaba las definiciones de la discusión nacional para terminar de adaptar el esquema local, aunque también había remarcado que la decisión sobre el calendario provincial corresponde al gobernador.