El Centro Universitario de Idiomas (CUI), perteneciente a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA), abrió las inscripciones para sus cursos de idiomas del ciclo lectivo 2027. La propuesta está destinada a niños y adolescentes de entre 6 y 17 años de todo el país, incluidos los estudiantes de San Juan, y permite aprender distintas lenguas mediante clases virtuales en vivo, sin necesidad de trasladarse a una sede universitaria.

El programa, denominado CUI Colegios, ofrece formación lingüística con certificación de la UBA y equivalencias internacionales. Actualmente, cuenta con más de 250 alumnos que participan de las clases desde diferentes provincias argentinas.

Para el próximo año, la institución decidió ampliar su oferta académica. Además de los cursos tradicionales de inglés, incorporará nuevas alternativas para adolescentes interesados en aprender otros idiomas desde cero.

Qué idiomas se pueden estudiar y a partir de qué edad

La propuesta contempla diferentes opciones según la edad y los conocimientos previos de cada estudiante.

Los niños desde los 6 años podrán acceder a cursos de inglés organizados en grupos reducidos, mientras que los adolescentes mayores de 12 años tendrán la posibilidad de estudiar italiano, francés, portugués y chino en niveles iniciales.

También se ofrecerán cursos específicos para preparar los exámenes internacionales de Cambridge, entre ellos B1 Preliminary for Schools, B2 First for Schools y C1 Advanced for Schools.

Las clases se dictarán dos veces por semana a través de Zoom, con opciones en los turnos mañana y tarde. El calendario estará organizado de acuerdo con el ciclo escolar, para facilitar la participación de los estudiantes.

En cuanto a la metodología, las actividades se adaptarán a las edades de los participantes. Los más pequeños aprenderán mediante juegos y dinámicas de interacción, mientras que los adolescentes trabajarán con conversaciones, debates y situaciones relacionadas con sus intereses.

Roberto Villarruel, director general del CUI, explicó que la propuesta busca que los estudiantes desarrollen herramientas para comunicarse en otros idiomas y avancen progresivamente según sus conocimientos.

Inscripciones 2027: descuentos y beneficios disponibles

Uno de los principales atractivos de la convocatoria es la posibilidad de acceder a beneficios económicos por inscripción anticipada.

Según informó la institución, las familias que se inscriban durante 2026 y abonen la primera cuota correspondiente a marzo de 2027 recibirán un descuento del 10% y tendrán la matrícula completamente bonificada.

Además, la prueba de nivelación y el derecho de examen final no tendrán costos adicionales.

Para quienes ya tengan conocimientos de inglés, el CUI ofrecerá una evaluación virtual gratuita que permitirá determinar el curso más adecuado según la edad y el dominio del idioma.

Cómo inscribirse a los cursos de idiomas de la UBA

Los interesados podrán realizar el proceso de inscripción de manera online, sin importar en qué provincia residan.

Para consultar los cursos disponibles, los días de cursada y los horarios, las familias deberán ingresar al sitio oficial del programa CUI Colegios.

También podrán comunicarse mediante WhatsApp al +54 9 11 5579-7824 para recibir asesoramiento sobre la inscripción.

La convocatoria está dirigida a estudiantes de todo el territorio argentino, por lo que los chicos sanjuaninos también podrán acceder a las clases desde sus hogares, siempre que cuenten con conexión a internet y un dispositivo compatible con Zoom.