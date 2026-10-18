Diez estudiantes del último año de Medicina de la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) finalizaron el primer curso básico de Lengua de Señas Argentina orientado al ámbito de la salud y recibieron sus certificaciones. La iniciativa, desarrollada junto a la Asociación de Sordos de San Juan, representa un avance en la formación de futuros profesionales y abre la posibilidad de que la capacitación se amplíe y se convierta en obligatoria durante 2027.

Alicia Ortiz, directora de la Subcomisión de Intérpretes de la Asociación de Sordos, confirmó a DIARIO HUARPE que los diez alumnos completaron la formación en el curso de lengua de señas básico orientado a salud y destacó la importancia de incorporar herramientas de comunicación para atender a pacientes sordos.

Alicia Ortíz, directora de la subcomisión; Rosa Contreras, jefa de la carrera de Medicina y Leonardo Pérez, presidente de la Asociación de Sordos.

Los participantes finalizarán la carrera de Medicina a fines de este año y contarán con conocimientos básicos de lengua de señas que podrán aplicar durante sus primeras experiencias profesionales. Según explicó Ortiz, algunos estudiantes ya tuvieron contacto con personas sordas durante sus prácticas médicas, lo que permitió reconocer la necesidad de contar con estas herramientas dentro del sistema sanitario.

"Ha sido muy enriquecedor, sobre todo para ellos, poder identificar la necesidad real de que los profesionales de salud deben saber lengua de señas", destacó Ortiz.

La UCCuyo completó su primera formación en lengua de señas orientada a salud.

Si bien la formación no reemplaza el trabajo de los intérpretes profesionales, permite mejorar el primer contacto entre médicos y pacientes. Ortiz aclaró que "hay casos en los que se sigue solicitando la participación del intérprete de lengua de señas", debido a que los estudiantes todavía no cuentan con la experiencia y fluidez de un profesional especializado. Sin embargo, remarcó que los conocimientos adquiridos permiten comenzar a derribar las barreras de comunicación en la atención médica.

Buscan que lengua de señas sea obligatoria en Medicina durante 2027

Tras la finalización de esta primera experiencia, la Asociación de Sordos de San Juan ya analiza junto a la universidad cómo continuará la propuesta el próximo año.

Ortiz adelantó que una de las posibilidades es transformar el curso en una materia obligatoria o incorporarlo como taller dentro de la carrera. También se evalúa que la formación pueda comenzar antes del último año, para que los estudiantes dispongan de más tiempo de aprendizaje.

"Seguramente tendrá un formato más de materia, tal vez que no sea optativa, sino obligatoria", explicó la representante de la asociación.

- Los futuros médicos sumaron herramientas para atender a pacientes sordos.

Entre las alternativas se encuentra ofrecer la capacitación durante cuarto, quinto o sexto año de Medicina, aunque todavía no existe una definición sobre su implementación. La intención es extender los contenidos y fortalecer las prácticas para que los futuros profesionales puedan desenvolverse con mayor seguridad frente a pacientes sordos.

Un proyecto que comenzó en marzo y ya tiene sus primeros egresados

La iniciativa nació a partir del convenio firmado el 9 de marzo de 2026 entre la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Cuyo y la Asociación de Sordos de San Juan. En aquel momento, ambas instituciones acordaron incorporar conocimientos de lengua de señas a la formación universitaria para reducir las dificultades de comunicación durante las consultas médicas.

La propuesta contempló contenidos teóricos y prácticos vinculados a la atención sanitaria, con participación de integrantes de la comunidad sorda e intérpretes.

Con los primeros diez estudiantes certificados, el proyecto completó su etapa inicial y ahora apunta a consolidarse dentro de la formación académica. El desafío para 2027 será ampliar su alcance y avanzar hacia una atención médica cada vez más accesible para las personas sordas de San Juan.