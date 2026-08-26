La UEFA decidió levantar el boicot que había amenazado con aplicar sobre los torneos organizados por la FIFA, luego de recibir garantías de que no volverá a impulsarse el polémico proyecto que contemplaba incorporar inversores privados en las principales competencias del fútbol mundial.

El conflicto había comenzado por el proyecto denominado FIFA Forward Enterprise (FFE), impulsado durante la gestión de Gianni Infantino. La iniciativa buscaba desarrollar comercialmente derechos vinculados a las principales competencias de la FIFA y generó un fuerte rechazo entre las federaciones europeas.

Las 55 asociaciones que integran la UEFA habían acordado amenazar con un boicot a los torneos de la FIFA si la propuesta no era retirada y si no recibían garantías de que una iniciativa similar no volvería a presentarse.

La FIFA finalmente retiró el proyecto a fines de julio. Sin embargo, para la UEFA eso no era suficiente: también exigía garantías de que no se repetirían intentos de modificar la estructura comercial de las principales competencias. Ahora, esas garantías fueron recibidas y el organismo europeo considera que se cumplieron las condiciones para dejar sin efecto el boicot.

De esta manera, las selecciones europeas podrán continuar participando normalmente en las competencias organizadas por la FIFA. Entre los próximos torneos aparece el Mundial Femenino Sub-20, que comenzará el 5 de septiembre en Polonia y contará con la participación de varias selecciones europeas.

El conflicto con Infantino continúa

Aunque la amenaza de boicot quedó atrás, la relación entre la UEFA y Gianni Infantino continúa atravesando un momento de fuerte tensión.

El organismo presidido por Aleksander Čeferin mantiene su pérdida de confianza en el titular de la FIFA y sostiene su postura de impulsar cambios en el liderazgo de la organización. La decisión de levantar el boicot, por lo tanto, no representa un respaldo a Infantino.

La situación también generó movimientos entre distintas federaciones. La Federación Italiana de Fútbol retiró su apoyo a Infantino de cara a las próximas elecciones de la FIFA y se alineó con la postura de quienes reclaman reformas en la conducción del organismo.

Además, la UEFA mantiene abierta la posibilidad de avanzar por otras vías contra la conducción de la FIFA. El organismo europeo llegó a recurrir a abogados en Estados Unidos para exigir la preservación de documentos relacionados con el proyecto FFE, en una señal de que el conflicto institucional todavía no terminó.