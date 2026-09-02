La industria manufacturera acumuló la pérdida de 89.667 puestos de trabajo registrados desde agosto de 2023, cuando el sector alcanzó su último máximo de empleo. La cifra representa una caída del 7,5% y ubica a la actividad como la que más puestos formales perdió en términos absolutos.

El dato fue uno de los principales ejes del diagnóstico presentado durante el Día de la Industria, en un encuentro organizado por la Unión Industrial Argentina (UIA). El sector empresario advirtió sobre el deterioro de la actividad y reclamó condiciones que permitan recuperar la producción y sostener el empleo.

La pérdida industrial representa además más de uno de cada tres puestos asalariados privados formales destruidos desde noviembre de 2023. En ese período, el empleo privado registrado cayó en 241.176 trabajadores y 85.561 de esas bajas correspondieron a la industria manufacturera, el 35,5% del total.

Los sectores más afectados

Dentro de la industria, el impacto no fue igual en todas las ramas. Textiles, confecciones, cuero y calzado encabezaron la caída, con 28.088 empleos menos desde agosto de 2023, lo que equivale a una contracción del 23%.

Le siguió la industria metalmecánica, que perdió 21.384 puestos, un 9%. También registraron fuertes retrocesos otras manufacturas, con 15.368 empleos menos; automotores y neumáticos, con 9.552; madera, papel, edición e impresión, con 6.241; y química y petroquímica, con 5.453.

En contraste, el sector de alimentos y tabaco mostró una mayor resistencia, con una reducción de 856 puestos registrados, equivalente al 0,2%.

Un reclamo al Gobierno

Durante el encuentro por el Día de la Industria, la conducción de la UIA planteó la necesidad de revertir el escenario y recuperar el nivel de actividad. El presidente de la entidad, Martín Rappallini, reclamó respeto para el sector y advirtió por la caída de la producción y del empleo fabril.

El diagnóstico empresario se produce mientras distintas ramas manufactureras continúan enfrentando dificultades vinculadas al nivel de actividad, el consumo y la competencia de productos importados.

La construcción aparece como el segundo sector con mayor pérdida de empleo privado formal desde noviembre de 2023, con 62.747 puestos menos. En conjunto, industria y construcción explicaron el 61,5% de la reducción registrada en el empleo asalariado privado formal durante ese período.