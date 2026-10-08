La industria argentina atraviesa un escenario de fuerte preocupación por la continuidad de la pérdida de puestos de trabajo. El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, aseguró que actualmente se destruyen entre 3000 y 3500 empleos industriales por mes y advirtió que la situación todavía no muestra señales claras de revertirse.

El dirigente realizó la advertencia durante una entrevista con Radio Mitre, en la que analizó los últimos datos de actividad y empleo del sector. “Todos los meses seguimos con ese ritmo de 3000 a 3500 puestos de trabajo destruidos; tuvimos meses de hasta 5000. La pérdida de empleo no mermó y eso nos preocupa gravemente”, afirmó.

El dato se conoce en un contexto en el que la actividad fabril muestra algunos signos de recuperación mensual, pero todavía permanece por debajo de los niveles previos. Según los datos difundidos por la UIA, el empleo industrial registrado continúa cayendo.

Un repunte que no alcanza

Rappallini planteó que el crecimiento de la producción registrado recientemente debe ser analizado con cautela. La actividad industrial tuvo una mejora mensual del 1,9% en agosto, luego de una caída del 5,1% en julio. Sin embargo, el repunte no alcanzó para recuperar completamente el terreno perdido.

“Siempre los datos positivos los vemos con buenos ojos, pero tengo que decirte que todavía seguimos en un escalón muy por debajo”, señaló el titular de la UIA.

La entidad viene señalando que la industria enfrenta dificultades vinculadas con los costos de producción, la competencia internacional, el financiamiento y la presión tributaria. En septiembre, durante el acto por el Día de la Industria, Rappallini había advertido que desde agosto de 2023 se habían perdido alrededor de 90.000 puestos de trabajo asalariados registrados en el sector.

El impacto sobre el empleo

La preocupación central de los industriales está puesta en que la mejora de algunos indicadores de actividad todavía no se traduce en una recuperación del mercado laboral.

El presidente de la UIA sostuvo que el sector industrial emplea aproximadamente a 1,2 millones de trabajadores y que la pérdida de entre 3000 y 3500 puestos mensuales representa una presión constante sobre el mercado laboral. Incluso señaló que hubo períodos en los que la destrucción llegó a 5000 empleos por mes.

El escenario tampoco es uniforme entre las distintas ramas. Mientras algunas actividades muestran crecimiento respecto de fines de 2023, otras acumulan fuertes retrocesos. Entre los sectores más golpeados aparecen textiles, maquinaria y equipos, productos de metal, minerales no metálicos, caucho y plástico, prendas de vestir y automotriz.

Un reclamo por competividad

Desde la UIA sostienen que la apertura comercial debe estar acompañada por condiciones que permitan a las empresas nacionales competir con productos provenientes del exterior.

Rappallini había planteado que la industria “compite con el mundo pero paga costos argentinos” y reclamó avanzar en medidas vinculadas con el crédito, los costos, la infraestructura, la energía y la reducción de la carga tributaria.

La postura de la entidad industrial mantiene así un punto de tensión con el Gobierno nacional, que sostiene que la economía argentina atraviesa una transformación de su matriz productiva y apuesta a sectores como energía, minería y actividades exportadoras.

Mientras continúa ese proceso, la UIA advierte que la industria manufacturera todavía enfrenta un período complejo y que la pérdida de empleos se mantiene como uno de los principales problemas para el sector.