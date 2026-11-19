La Unión Judicial de San Juan puso en marcha el proceso para renovar sus autoridades. El sindicato que representa a los trabajadores del Poder Judicial ya estableció el calendario electoral, con los comicios previstos para el 4 de marzo de 2027. Este jueves tendrá lugar el primer paso formal de la organización electoral, con la elección de los integrantes de la Junta Electoral, el órgano encargado de fiscalizar y conducir el proceso.

La reunión marcará el inicio de una etapa en la que comenzarán a tomar forma las posibles candidaturas. Diciembre aparece, en principio, como una fecha tentativa para la presentación de listas, aunque todavía restan definir aspectos organizativos y los plazos correspondientes.

Uno de los puntos de atención estará puesto en Sebastián López, actual secretario general de la Unión Judicial. Por su posición al frente del sindicato y su inserción en la estructura gremial provincial, aparece como una de las figuras centrales del escenario electoral y con posibilidades de buscar la continuidad en la conducción. Sin embargo, por el momento no hay una definición sobre su participación en los próximos comicios.

A su vez, hasta ahora no aparecen señales concretas de una lista opositora que pueda disputar la conducción del gremio. El desarrollo del calendario y los movimientos que se produzcan durante las próximas semanas serán determinantes para conocer cómo quedará planteada la competencia.

López también cuenta con un lugar institucional dentro del movimiento obrero sanjuanino. Actualmente se desempeña como secretario de Prensa de la CGT San Juan, un vínculo que le otorga participación en la estructura de la central obrera y constituye otro de los elementos a observar en el escenario de renovación sindical.

En paralelo, el actual secretario general mantiene una agenda de interlocución con las autoridades judiciales. En marzo de 2026 participó de una reunión institucional con el presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, en la que uno de los principales planteos del sindicato estuvo relacionado con la situación salarial de los trabajadores y las alternativas para mejorar sus ingresos.

El encuentro se desarrolló en el marco de una mesa de trabajo entre el máximo tribunal y la conducción gremial, un canal de diálogo institucional que también había tenido continuidad durante la presidencia de Adriana García Nieto.

Con la elección de la Junta Electoral, la Unión Judicial comenzará a transitar formalmente el camino hacia los comicios de marzo de 2027. La definición de las listas y el posicionamiento de los distintos sectores permitirán conocer si habrá competencia por la conducción o si el actual oficialismo sindical buscará sostener su lugar.