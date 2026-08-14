La Unión Judicial de San Juan presentó un pedido formal ante la Corte de Justicia para que se modifique el régimen vigente de la feria judicial de julio y se establezca su carácter compensatorio para los trabajadores que deben prestar servicio durante ese período.

La presentación fue realizada el 12 de agosto por el secretario general del gremio, Julio Sebastián López, quien se dirigió al presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, en representación de la organización sindical de los empleados del Poder Judicial de San Juan.

El planteo apunta a que quienes sean designados para cumplir guardias durante la feria de invierno tengan el derecho expreso a una licencia compensatoria equivalente a la cantidad de días efectivamente trabajados. Para ello, la Unión Judicial pidió que se modifiquen los acuerdos reglamentarios correspondientes y, si fuera necesario, que se impulsen reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El antecedente nacional

Como fundamento de su solicitud, el sindicato tomó como referencia el régimen que rige en el Poder Judicial de la Nación. Según la presentación, la Acordada N° 34/1977 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y sus modificatorias establecen un sistema en el que la feria invernal constituye una licencia ordinaria con goce de haberes y quienes deben cumplir guardias durante ese período adquieren el derecho a una licencia compensatoria por los días trabajados.

La Unión Judicial sostiene, además, que ese esquema permite que la licencia compensatoria sea utilizada durante el año judicial, mediante una organización que no afecte la prestación del servicio. De esta manera, argumenta el gremio, se evita que los trabajadores acumulen una deuda de descanso y se protege su salud psicofísica.

Una práctica que ya aplican otras provincias

El sindicato también señaló que este mecanismo ya se aplica en distintas jurisdicciones del país. En la presentación menciona como antecedentes a los poderes judiciales de Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Chaco, Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Neuquén, Salta, Formosa y La Rioja.

Según la Unión Judicial, estos antecedentes demostrarían que la compensación por el trabajo realizado durante la feria de julio constituye un mecanismo ya utilizado en diferentes jurisdicciones del país.

“Igual descanso por igual tarea”

Uno de los argumentos centrales de la presentación es que la situación actual genera, a criterio del gremio, una desigualdad para los trabajadores que deben interrumpir su receso invernal para garantizar la continuidad del servicio de Justicia.

La Unión Judicial afirma que trabajar durante la feria de julio sin contar con un derecho explícito a recuperar esos días afecta el principio que resume como “igual descanso por igual tarea”.

Por eso, el gremio solicitó a la Corte de Justicia que dé inicio al tratamiento de la modificación reglamentaria y de los acuerdos necesarios para equiparar el régimen sanjuanino al sistema compensatorio establecido a nivel nacional.

El pedido incluye, además, que se establezca un mecanismo para que el personal que haya cumplido guardias durante la feria pueda utilizar posteriormente esos días de descanso, con el objetivo de resguardar sus derechos laborales.

La presentación concluye con un pedido de respuesta favorable por parte de la Corte de Justicia y con el planteo de que la modificación permita, según expresó el gremio, “dignificar la labor de los judiciales sanjuaninos”.