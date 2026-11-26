La tercera edición de la Feria de la Cultura Impresa se realizará el viernes 18 de diciembre, de 18 a 22 horas, en la Casa Cultural Chalet Cantoni (Av. Libertador General San Martín 3339 Oeste, Rivadavia), con convocatoria abierta hasta el viernes 4 de diciembre para emprendimientos y proyectos gráficos y editoriales de San Juan.

La propuesta es organizada por la Dirección de Cultura de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y apunta a reunir nuevamente a los distintos actores del sector editorial local para visibilizar su producción.

Para inscribirse, los interesados deben postular sus emprendimientos o trabajos completando un formulario de Google que permanecerá habilitado hasta el viernes 4 de diciembre. Una vez cerrada esa etapa, la organización evaluará las postulaciones y notificará a las propuestas seleccionadas.

Qué rubros participan y qué actividades habrá

Desde la Dirección de Cultura de la UNSJ definen la cultura impresa como toda actividad de creación y producción de objetos atravesados por algún procedimiento de impresión, por lo que la convocatoria abarca un amplio abanico de formatos y soportes para exposición y venta:

Proyectos editoriales y gráficos, fanzines y libros usados. Artes visuales y técnicas de impresión: ilustraciones, trabajos en grabado, fotografía, serigrafía y collage. Colectivos participantes: propuestas y colectivos de la cultura impresa tanto independientes como universitarios.

La jornada incluirá el cierre del Taller Literario, a cargo de Damián López, con la lectura y presentación de la tercera edición de “Los cuadernos del Taller”, correspondiente al ciclo 2026.

En Detalle

La Feria de la cultura impresa se realizará el viernes 18 de diciembre de 18 hs. a 22 hs. en el Chalet Cantoni (Av. Libertador General San Martín 3339 oeste).

La convocatoria cierra el viernes 4 de diciembre, mediante inscripción en el formulario online dispuesto por la Dirección de Cultura de la UNSJ (con posterior notificación a los seleccionados). El acceso al formulario es en este enlace.