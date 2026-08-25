La UNSJ abrió el cronograma de preinscripciones para la carrera de medicina

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) anunció el cronograma de preinscripciones para la Carrera de Medicina 2027. El proceso se realizará durante septiembre y tendrá diferentes modalidades según la situación educativa de cada aspirante.

Los mayores de 25 años que no hayan completado el nivel secundario podrán realizar la preinscripción de manera presencial entre el 1 y el 9 de septiembre de 2026. El trámite se efectuará de 9 a 19 en la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud (EUCS), en la oficina habilitada para recibir las preinscripciones.

Para acceder a esta modalidad, los postulantes deberán tener 25 años cumplidos al momento de inscribirse.

Qué documentación deben presentar los mayores de 25 años

Los aspirantes que ingresen bajo la modalidad contemplada por la Ordenanza 23/95 del Consejo Superior deberán presentar documentación que permita acreditar sus antecedentes educativos y laborales.

Los requisitos establecidos son:

Documento de identidad y fotocopia del frente y dorso.

Certificación de estudios primarios completos.

Constancia que acredite experiencia laboral en el área de Salud.

Currículum vitae.

La preinscripción presencial se extenderá durante nueve días, del martes 1 al miércoles 9 de septiembre.

Preinscripción online para quienes tienen secundario completo

Los postulantes que hayan terminado el nivel secundario o se encuentren cursando el último año deberán realizar la preinscripción de manera online.

En este caso, el período habilitado será del 14 al 25 de septiembre y el trámite deberá efectuarse a través del sistema SIU Guaraní.

Los aspirantes deberán ingresar al sistema de preinscripción de la UNSJ, seleccionar la propuesta correspondiente a Medicina, completar o actualizar el formulario y descargarlo como comprobante del trámite.

Qué deben hacer quienes ya tienen usuario de SIU Guaraní

Aquellas personas que ya tengan usuario y contraseña por haber realizado preinscripciones en años anteriores o porque actualmente cursan o están inscriptas en otra carrera de la UNSJ no deberán generar un nuevo usuario.

En esos casos, deberán ingresar al sistema de autogestión de SIU Guaraní, seleccionar la propuesta correspondiente, actualizar el formulario y descargarlo como comprobante.

El acceso al sistema de preinscripción se realiza desde preinscripcion.guarani.unsj.edu.ar, mientras que quienes ya cuentan con usuario pueden ingresar a autogestion.guarani.unsj.edu.ar.

Cronograma de preinscripciones

Mayores de 25 años sin secundario completo:

Fecha: del 1 al 9 de septiembre de 2026.

Horario: de 9 a 19.

Modalidad: presencial.

Lugar: EUCS, oficina habilitada para preinscripciones.

Personas con secundario completo o cursando el último año: