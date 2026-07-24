La Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud (EUCS) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) publicó el cronograma del Curso de Ingreso 2027 para la Licenciatura en Enfermería. La propuesta está destinada a quienes deseen comenzar la carrera el próximo año y contempla un cursillo virtual, instancias de consulta presenciales y un examen de ingreso obligatorio.

El curso se desarrollará entre el 18 de agosto y el 6 de noviembre de 2026, con una duración de 12 semanas y bajo modalidad virtual. Si bien su realización no es obligatoria, desde la institución señalaron que fue diseñado para acompañar a los aspirantes en la preparación de los contenidos que luego serán evaluados.

Los interesados podrán elegir entre tres turnos para cursar: mañana, de 8 a 10; intermedio, de 14 a 16; y tarde, de 19 a 21.

Información oficial de la EUCS.

Uno de los pasos obligatorios será la ratificación de la inscripción, trámite que deberá realizarse de manera presencial con el DNI entre el 9 y el 13 de noviembre. La atención se organizará de acuerdo con la terminación del documento: el lunes 9 asistirán los DNI finalizados en 0, 1 y 2; el martes 10, los terminados en 3, 4 y 5; el miércoles 11, los finalizados en 6 y 7; el jueves 12, los terminados en 8 y 9; mientras que el viernes 13 quedará reservado para casos especiales. El horario de atención será de 9 a 13 y de 14 a 19.

Como parte del proceso de preparación, la EUCS también ofrecerá clases presenciales de consulta. El 17 de noviembre se abordará Anatomofisiología, el 18 será el turno de Lectura y Comprensión de Textos y el 19 se dictará Química. Las consultas se desarrollarán en los turnos mañana (de 8 a 10) e intermedio (de 15 a 17).

Finalmente, el examen de ingreso, de carácter obligatorio para acceder a la carrera, se realizará el sábado 21 de noviembre de 2026. Quienes deseen conocer el cronograma completo o acceder a más información pueden consultar el sitio web oficial de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud: www.eucs.unsj.edu.ar.