La disputa judicial por los paros en los colegios preuniversitarios de la UNSJ continúa abierta y ahora tiene dos frentes simultáneos. Mientras la Universidad apeló la medida cautelar que le exige garantizar la continuidad educativa, los padres sostienen que esa presentación es “inconsistente” y remarcan que la decisión judicial sigue vigente.

El punto clave es que la apelación no tiene efecto suspensivo. Por lo tanto, mientras la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza analiza el planteo de la UNSJ, la institución debe cumplir con las obligaciones fijadas originalmente por la Justicia.

El conflicto se originó luego de que los colegios preuniversitarios acumularan más de 40 días sin clases por medidas de fuerza docente. Las familias reclaman que se recuperen contenidos y que se establezcan mecanismos para evitar nuevas interrupciones durante el resto del ciclo lectivo.

Mariano Domínguez, abogado de los padres, sostuvo que la Universidad mencionó acciones para recuperar las jornadas perdidas, pero afirmó que esas medidas “no constan” ni fueron acreditadas en el expediente.

La cautelar ahora está en manos de la Cámara

La UNSJ apeló la resolución que había reconocido la verosimilitud del reclamo de las familias y ordenado tomar medidas para impedir una mayor pérdida de clases.

Ante esa presentación, los padres respondieron ante la Cámara de Mendoza y solicitaron que el recurso sea rechazado. También pidieron habilitar días inhábiles para acelerar una definición.

Según explicó Domínguez, el trámite de la apelación no paraliza la causa principal. Esto significa que la Universidad continúa alcanzada por la cautelar mientras se espera una resolución de segunda instancia.

Qué le exige la Justicia a la UNSJ

Además de la discusión sobre los días ya perdidos, el expediente apunta a garantizar la continuidad pedagógica hacia adelante.

Dentro de ese marco, la UNSJ debe presentar un informe que detalle cómo recuperará las clases y contenidos afectados. También deberá precisar cómo instrumentará el régimen de 75% de asistencia docente y qué sistema de guardias mínimas aplicará ante nuevas medidas de fuerza.

Los padres sostienen que esas respuestas deben ser concretas y verificables, y no una enumeración general de acciones.

Los padres rechazaron los argumentos de la Universidad

Otro punto de discusión fue la cantidad de jornadas computadas como perdidas. La UNSJ habría incluido días afectados por contingencias climáticas, pero las familias aseguran que esas fechas no fueron incorporadas en su reclamo, salvo una excepción.

También hubo cuestionamientos sobre la cantidad de padres que firmaron el amparo. La presentación inicial fue rubricada por 10 tutores, aunque la representación legal explicó que se trata de un amparo colectivo y que casi 200 familias acompañaron el expediente.

Mientras la Cámara analiza la apelación, la discusión de fondo continúa. El próximo paso será conocer si la Justicia considera suficientes las medidas propuestas por la UNSJ para recuperar lo perdido y evitar nuevos cortes en el dictado de clases.