La UNSJ capacitará a municipios de San Juan en gestión de datos e IA

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) realizará el viernes 9 de octubre una jornada gratuita destinada a funcionarios, equipos técnicos y referentes de gobiernos locales de los 19 departamentos. La actividad estará centrada en la gestión de datos y el uso de inteligencia artificial, y Yanina Ruiz De La Rosa, directora del proyecto, explicó el objetivo de la propuesta y el desafío que enfrentan los municipios.

“Esta jornada busca acercar ese conocimiento a quienes toman decisiones todos los días. No se trata de si los gobiernos locales van a usar inteligencia artificial, sino de si sus equipos van a tener las herramientas para gestionarla bien”, señaló Ruiz De La Rosa.

Datos e inteligencia artificial

La capacitación se desarrollará de 17 a 21 en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Sociales y apunta a funcionarios políticos, equipos técnicos y referentes de áreas vinculadas con modernización, sistemas, gobierno abierto y gestión de datos.

Desde la organización señalaron que los municipios sanjuaninos ya utilizan herramientas que implican un tratamiento intensivo de información, entre ellas sistemas de videovigilancia, plataformas de reclamos y bases de beneficiarios sociales. La actividad se plantea en un contexto en el que la provincia todavía no cuenta con normativa específica sobre la materia.

Seis módulos de formación

El encuentro estará organizado en seis módulos, con contenidos sobre capacidades institucionales, gobernanza de datos, uso responsable de la inteligencia artificial, liderazgo y gestión del cambio. También habrá un taller práctico de autodiagnóstico para que cada gobierno local identifique sus fortalezas y brechas.

La propuesta es organizada por la Facultad de Ciencias Sociales, a través de su Secretaría de Extensión Universitaria. La jornada será abierta a todo público y gratuita.

Certificación y participación

Quienes asistan podrán acceder a una certificación de la Secretaría de Extensión, con puntaje. La convocatoria está dirigida especialmente a quienes participan de la planificación y toma de decisiones en los gobiernos locales.