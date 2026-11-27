La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) celebrará los 77 años de la gratuidad universitaria con un espectáculo musical que reunirá a casi 200 artistas en escena. La presentación se realizará este viernes 27 de noviembre, a las 21, en el estadio La Superiora, ubicado en el departamento de Rawson.

La propuesta contará con la participación de la Orquesta Sinfónica de la UNSJ, los coros Preuniversitario y Universitario y la banda Vía 66. Se trata de una puesta en escena que combinará distintos géneros y expresiones musicales en el marco de las actividades destinadas a poner en valor la educación pública y gratuita.

En diálogo con Radio Sarmiento, Cinthia De Luca, coordinadora del Centro de Vinculación Universitario, explicó que el concierto representa también el cierre de un proyecto de extensión impulsado por personal no docente de la Orquesta Sinfónica, que se desarrolló durante los últimos dos años.

En ese sentido, señaló que la iniciativa busca mostrar que la universidad pública no se limita a la formación dentro de las aulas, sino que también comprende actividades artísticas, científicas y culturales. Además, destacó la posibilidad de acercar esas propuestas a la comunidad y dar a conocer el trabajo que se desarrolla en la institución.

El espectáculo contará también con una transmisión en vivo a través de Canal Sama, señal perteneciente a la universidad y que, según indicó De Luca, es actualmente el único canal público de San Juan.

Entradas gratuitas y una colecta solidaria

El acceso al concierto no tendrá costo, aunque será necesario contar con una invitación para ingresar debido a la capacidad limitada del estadio. Según informó De Luca, las entradas que se entregaban en la sala de la Orquesta Sinfónica ya se agotaron y durante este viernes se distribuirán las últimas invitaciones disponibles en el complejo La Superiora, hasta aproximadamente las 14 o 15.

La actividad tendrá además un componente solidario. Quienes asistan deberán colaborar con un alimento no perecedero o un artículo de limpieza, que será destinado a comedores y merenderos de Rawson.

La propuesta surge de una articulación entre la Universidad Nacional de San Juan y la Municipalidad de Rawson, un vínculo que, de acuerdo con la coordinadora, se viene desarrollando desde hace dos años a través del Centro de Vinculación Universitario.

Horarios y accesos al estadio

Las puertas del estadio La Superiora abrirán a las 20, mientras que el espectáculo comenzará puntualmente a las 21. Desde la organización recomendaron llegar con anticipación, especialmente a quienes concurran en vehículos particulares, para facilitar el estacionamiento y el ingreso.

El acceso vehicular será por calle Paula. Además, recordaron que será indispensable presentar la invitación correspondiente para poder ingresar al predio.