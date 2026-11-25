El cierre del ciclo lectivo 2026 tendrá un protagonista especial en pleno centro sanjuanino. La Universidad del Adulto Mayor "Por un Nuevo Proyecto de Vida", programa dependiente de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), abrirá sus puertas a toda la comunidad para celebrar su Muestra Final con una variada exposición de talleres artísticos, literarios y académicos.

La cita será el lunes 30 de noviembre a partir de las 18 horas en el salón principal del Edificio Central de la UNSJ, ubicado en calle Mitre 396 este. Según confirmaron desde la organización, la actividad contará con entrada libre y gratuita, invitando a familiares, amigos y público general a acompañar el cierre de año de los estudiantes.

Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer los distintos stands y disfrutar de presentaciones en vivo que reflejan el trabajo realizado durante todo el año en las aulas de la facultad. La programación confirmada incluye las siguientes propuestas:

Folclore: Bajo el lema "Bailemos", los alumnos desplegarán un repertorio tradicional que incluye bailecito, chacarera, zamba, gato y cielito del campo.

Fotografía: Presentación de la muestra "CUYUM. Lo que respira", definida como "una mirada íntima a la naturaleza que nos sostiene entre la montaña y el desierto".

Lectura y Creación Literaria: Exposición de la "Antología de Alumnos", recopilando las producciones escritas del ciclo.

Artes Plásticas: Muestra titulada "Huellas del proceso y algo más".

Psicología: Abordaje y exposición sobre Inteligencia Emocional.

Por su parte, el área de lenguas extranjeras tendrá una participación destacada con seis comisiones que presentarán proyectos temáticos enfocados en la identidad local, la historia y los vínculos personales.

Con esta propuesta abierta, la casa de altos estudios busca visibilizar el espacio de formación continua, encuentro y expresión creativa que los adultos mayores de la provincia construyen año tras año en la universidad pública.