La UNSJ confirmó que dictará la carrera de Higiene y Seguridad Laboral

La Universidad Nacional de San Juan dio un paso significativo en la expansión de su propuesta académica a través de la FAUD. Durante una sesión ordinaria del Consejo Directivo, se concretó la aprobación de los planes de estudio correspondientes a dos nuevas carreras que se dictarán bajo la modalidad a distancia. Se trata de la Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad Laboral en la Industria de la Construcción (TUHYSLIC) y la Licenciatura en Higiene y Seguridad Laboral (LHYSL).

Esta iniciativa representa "un paso más hacia la consolidación de una nueva propuesta académica para la FAUD". Además de los contenidos curriculares, las autoridades validaron los respectivos regímenes de correlatividades de ambas carreras.

Según se estableció en el encuentro, este avance institucional constituye un hito para las nuevas propuestas académicas que "buscan ampliar la oferta educativa de la FAUD, fortaleciendo la formación en un área estratégica y respondiendo a las demandas actuales del ámbito profesional y productivo". El objetivo es brindar respuestas concretas a las necesidades del sector, potenciando la capacitación técnica en un entorno flexible para los futuros profesionales.