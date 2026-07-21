La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) confirmó este martes la apertura de la carrera de Medicina, que comenzará a dictarse en 2027 con un cupo inicial de 50 estudiantes. El anuncio fue realizado por el rector Tadeo Berenguer, quien informó que ya están garantizados los fondos nacionales para poner en marcha los tres primeros años de la carrera y adelantó que el proceso de ingreso comenzará durante el segundo semestre de este año.

"Después de tres años de trabajo y atravesando dos gestiones nacionales, San Juan contará con una carrera pública y gratuita de Medicina. Es un logro muy importante para toda la provincia", expresó Berenguer. Además, remarcó: "La Nación aportará $2.522 millones para financiar los tres primeros años de la carrera y eso nos permite avanzar con la tranquilidad de tener garantizado el funcionamiento académico".

Según explicó el rector, el ingreso estará limitado a 50 alumnos en esta primera cohorte, quienes deberán aprobar el cursillo de nivelación antes de comenzar el ciclo lectivo 2027.

Cómo será el cursillo de ingreso

El director de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, Ángel Pinto, brindó los primeros detalles del proceso de admisión que deberán atravesar los aspirantes.

"Durante septiembre se abrirán las inscripciones para el cursillo de ingreso y, en octubre, comenzará el dictado de las clases", señaló. También precisó que "el cursillo tendrá una duración de ocho semanas en modalidad virtual y posteriormente se desarrollarán cuatro semanas de clases presenciales".

Pinto adelantó que todavía resta definir una instancia complementaria dentro del proceso de ingreso. "Todos esos detalles serán comunicados oportunamente, porque sabemos que existe una gran expectativa entre los futuros estudiantes", afirmó.

Una carrera esperada en San Juan

La incorporación de Medicina amplía la oferta académica de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, cuya sede funciona en Albardón. Para concretar el proyecto ya fueron seleccionados por concurso alrededor de 70 docentes que estarán a cargo de las materias correspondientes a los tres primeros años.

Con esta incorporación, San Juan deja de integrar el reducido grupo de provincias que no contaban con la carrera de Medicina en una universidad pública. La apertura representa uno de los proyectos académicos más relevantes para la UNSJ en los últimos años y busca ofrecer una alternativa de formación gratuita para estudiantes de toda la provincia y la región.

Las autoridades universitarias indicaron que en las próximas semanas se publicará el cronograma definitivo con los requisitos de inscripción, contenidos del cursillo y el mecanismo de evaluación que permitirá seleccionar a los primeros 50 estudiantes que iniciarán la carrera en 2027.