La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) deberá presentar ante la Justicia un plan para garantizar los días mínimos de clases y el dictado de contenidos en sus colegios preuniversitarios, luego de que un juzgado hiciera lugar a una medida cautelar solicitada por un grupo de padres autoconvocados. El abogado que los representa, Mariano Domínguez Ginestar, aseguró que la institución tiene cinco días para responder desde su notificación y estimó que la próxima semana podría haber novedades.

“Ya es una demanda judicial, ya no es ni siquiera el reclamo nuestro, sino ya el juez diciendo tienen que responder en este sentido”, afirmó este martes durante una entrevista con Radio Mitre.

El planteo forma parte de un amparo colectivo que busca asegurar el cumplimiento de los días mínimos de actividad escolar, recuperar las jornadas perdidas y evitar nuevas interrupciones.

La Universidad debe explicar cómo recuperará las clases

Según detalló el abogado, la cautelar fue dictada antes de resolver el fondo del amparo. Ahora, la UNSJ debe informar ante el juzgado qué medidas tomará para garantizar el cumplimiento de los días mínimos de clase y el dictado de contenidos.

Sobre los más de 40 días perdidos, Domínguez Ginestar aclaró que la respuesta sobre cómo recuperar las clases debe darla la propia Universidad.

“Quienes tienen la mejor posibilidad para contestar esa pregunta y es de hecho quienes deben contestarla ahora conforme lo que ha dictado el juez es la misma universidad”, señaló.

En ese sentido, explicó que la institución cuenta con los espacios, los docentes y los conocimientos necesarios para proyectar una alternativa. Por eso, las familias esperan que las autoridades presenten una propuesta concreta ante la Justicia.

El letrado precisó que las notificaciones se cursaban entre este martes y el miércoles y que, a partir de ese momento, la Universidad tendría cinco días para contestar.

“La semana que viene podríamos ya tener por lo menos novedades al respecto”, anticipó.

El reclamo apunta a cumplir los días mínimos

Domínguez Ginestar sostuvo que el objetivo no es necesariamente recuperar uno por uno todos los días perdidos, sino garantizar los mínimos exigidos por las normas educativas.“Lo que nosotros planteamos es que no se están cumpliendo estos mínimos”, explicó.

Como fundamento, mencionó la ley nacional que establece 180 días de clases, una resolución del Consejo Federal de Educación que contempla 190 días y las disposiciones de la propia UNSJ para sus colegios preuniversitarios.

El abogado consideró que puede existir cierto margen para perder jornadas, pero no en la magnitud registrada durante el conflicto.

El pedido por el 75% de prestación educativa sigue pendiente

Además de la recuperación de clases, los padres solicitaron que se garantice una prestación mínima del 75% en el marco de la normativa nacional sobre actividades consideradas esenciales.

Sin embargo, ese planteo no fue resuelto en la cautelar inicial. “Es algo que ha quedado pendiente de resolución”, indicó Domínguez Ginestar.

La Universidad deberá responder tanto sobre la medida cautelar como sobre el fondo del amparo. Luego, los padres podrán formular observaciones y la Justicia continuará con el análisis del caso.

Los gremios docentes esperan una respuesta de la UNSJ

Guadalupe Aguiar, de Sidunsj, y Edith Liquitay, de Adicus, afirmaron que los docentes quieren retomar las clases con normalidad, aunque advirtieron que el conflicto presupuestario condiciona el funcionamiento universitario. “Nosotros queremos estar en las aulas dando clases. Queremos estar con nuestros estudiantes y continuar el cursado como fuera normal”, expresaron. Además, señalaron que trabajan desde principios de año en la adaptación de contenidos para afrontar las interrupciones y responsabilizaron al Gobierno nacional por la situación.