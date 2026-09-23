



Ante la alerta meteorológica emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y por recomendación directa de la Dirección de Protección Civil de la Provincia de San Juan, la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) resolvió modificar la modalidad de cursado para este jueves 24 de septiembre de 2026.

A través de un comunicado emitido por la Secretaría Académica este miércoles 23 de septiembre, la institución confirmó que todas las actividades académicas en los Institutos Preuniversitarios migrarán a la modalidad no presencial durante la totalidad de la jornada.

La decisión de trasladar las clases a las plataformas virtuales abarca a las escuelas de nivel secundario dependientes de la casa de altos estudios: Colegio Central, Escuela de Comercio Libertador General San Martín y Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento.

La medida busca resguardar la seguridad e integridad física de los estudiantes, docentes y personal no docente ante el peligro que representan los fenómenos meteorológicos previstos para la jornada en la provincia.

Alerta naranja

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió en su último reporte que el área afectada sufrirá viento Zonda con velocidades entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrían superar puntualmente los 90 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción significativa de visibilidad, un repentino aumento de temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

Recomendaciones

Desde la Dirección de Protección Civil del Gobierno de San Juan reiteraron las recomendaciones habituales frente a este tipo de contingencias climáticas:

Evitar la circulación innecesaria por la vía pública durante los períodos de mayor intensidad del viento o tormenta.

Asegurar objetos, chapas, macetas o elementos sueltos en balcones, techos y patios que puedan ser desplazados por las ráfagas.

Mantenerse alejados de árboles de gran porte, cartelería comercial y cableado eléctrico en la calle.

Evitar la acumulación de basura en acequias y vías de desagüe para prevenir obstrucciones.

Conducir con extrema precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo distancia de frenado debido a la visibilidad reducida o calzadas afectadas.

En cuanto se detecte humo llamar a Bomberos y tratar de tener un plan de contingencia en caso de incendio para las personas que viven en el campo: llamado a bomberos y evacuación, como primeras medidas

Ser consciente de que quemar hojas o basura está prohibido por ley. Todo individuo o grupo que sea visto provocando fuego en zonas de alta inflamabilidad o quemando vegetación automáticamente tiene que ser denunciado al 911.

Números habilitados ante cualquier emergencia: 911

103 Protección Civil

Las autoridades provinciales y el rectorado de la UNSJ remarcaron que se mantendrá un monitoreo permanente del estado del tiempo a lo largo de las próximas horas. De persistir o intensificarse las condiciones adversas, no se descarta que las carteras educativas provinciales o las unidades académicas de las facultades emitan resoluciones complementarias. Se aconseja a toda la comunidad educativa e informarse exclusivamente a través de las vías oficiales del Gobierno de San Juan y de la Universidad Nacional de San Juan.