La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) expresó este miércoles su profundo pesar por el accidente aéreo ocurrido en Valle Fértil y dedicó un especial reconocimiento a Carlos Heredia, director de Protección Civil de San Juan y docente de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD).

A través de un comunicado firmado por el rector Tadeo Berenguer, la casa de altos estudios manifestó sus condolencias a la comunidad universitaria y a las familias de las siete víctimas del siniestro. "Expresan su más profundo pesar por el fallecimiento de las personas en el trágico siniestro aéreo confirmado este miércoles", señaló el mensaje difundido por la universidad.

En el texto, la institución destacó especialmente la figura de Carlos Heredia, quien además de desempeñarse como director de Protección Civil, formaba parte del cuerpo docente de la FAUD.

"Acompañamos este doloroso momento con especial reconocimiento a Carlos Heredia, director de Protección Civil, quien además se desempeñó como docente de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de nuestra Universidad, dejando un valioso legado de compromiso y vocación de servicio", expresó la UNSJ.

Comunicado de la institución de altos estudios de la provincia.

Finalmente, las autoridades universitarias hicieron llegar sus condolencias a los familiares, amigos y allegados de todas las víctimas. "Ante esta irreparable pérdida, hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias con profundo respeto y solidaridad a sus familias, seres queridos y a toda la comunidad afectada", concluyó el comunicado.

Carlos Heredia falleció este miércoles junto al comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; el comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos; el piloto Matías Valenzuela y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta, tras el accidente del helicóptero Bell 412 EP ocurrido en el departamento Valle Fértil.