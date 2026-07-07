La UNSJ dictará la carrera enfocada en IA con tres títulos intermedios

La Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ avanza en una propuesta académica de 5 años orientada a la creación y gestión de Inteligencia Artificial, con el objetivo de responder a las demandas de la minería, la tecnología y la industria.

El decano Jorge Castro señaló que la iniciativa surgió hace un año, pero la feria minera demostró que la necesidad ya existe y crece. Por este motivo, el Departamento de Informática presentó el proyecto ante el claustro para recibir aportes internos hasta agosto o septiembre.

La propuesta busca mitigar la deserción estudiantil mediante el uso de herramientas online y la inclusión de 3 certificaciones intermedias a partir del segundo año. El plan formativo estipula que en segundo año se otorgará el título de técnico en infraestructura de datos, en tercer año el de analista en modelado y algoritmos, y en cuarto año el de analista en implementación y operación. Además, la cursada exigirá prácticas socioeducativas vinculadas a la comunidad y un proyecto final de aplicación real.

En el aspecto metodológico, la formación priorizará la gobernanza de datos y la eliminación de sesgos discriminatorios en los algoritmos. Las autoridades proyectan que la carrera inicie de manera óptima para 2027, tras superar las aprobaciones del Consejo Superior y del Ministerio de Capital Humano de la Nación durante lo que resta de 2026. Asimismo, la implementación requerirá inversiones en infraestructura para acondicionar al menos dos aulas con capacidad para 100 alumnos y una para 50 estudiantes, abriendo la posibilidad de recibir financiamiento del sector privado.

Respecto al panorama laboral, el diseño curricular se fundamenta en las proyecciones nacionales que anticipan entre 5.000 y 10.000 puestos de trabajo sin cubrir en el área. El cuerpo docente estará integrado principalmente por especialistas de la propia institución, complementado con profesores visitantes de trayectoria nacional e internacional. Las instancias finales del debate institucional definirán el esquema definitivo que luego iniciará el respectivo expediente administrativo dentro de la unidad académica.

Jorge Castro explicó que la carrera responde a “una veta de oportunidad de tener una IA aplicada a las necesidades socioproductivas de la provincia”. Por eso optaron por crear un recorrido académico que logre que “el perfil del egresado se define por su capacidad técnica avanzada, rigor científico y un fuerte compromiso ético para gestionar soluciones tecnológicas escalables”.

El decano aseguró que uno de los ejes principales de trabajo es que la facultad pueda generar una carrera con títulos intermedios con los “principales criterios de excelencia, no solo para que estén los profesionales, sino para que tengan un impacto en el desarrollo socioeconómico de San Juan”.

En la presentación del proyecto se dejó asentado que “los alumnos cursarán materias de Gobernanza Ética para aprender a proteger la privacidad de los datos bajo estándares internacionales y evitar que los algoritmos tengan sesgos que discriminen a las personas”.

Para obtener el título deberán “realizar prácticas socioeducativas, aplicando sus conocimientos iniciales en proyectos que beneficien directamente a la comunidad sanjuanina”. Sobre los plazos de aprobación, Castro aseguró que “en el mejor de los casos podría ser para 2027”. El decano concluyó que el proyecto “se presentó en una reunión de claustro de informática y está pendiente de discusión”.