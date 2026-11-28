La Facultad de Ciencias de la Salud —o Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud (EUCS)— de la Universidad Nacional de San Juan difundió el listado provisorio de aspirantes aprobados para ingresar a la Licenciatura en Enfermería en la cohorte 2027, con un total de 69 postulantes que superaron el examen de ingreso. Quienes figuren en la nómina y quieran consultar su examen pueden solicitarlo al correo s.academicaeucsadm@gmail.com.

En el padrón provisorio figuran los números de DNI de los aprobados junto con las calificaciones obtenidas en los tres ejes evaluados: Química, Anatomía (Anatomofisiología) y C.T. (Comprensión de Textos).

El ingreso a la Licenciatura en Enfermería en la unidad académica de la UNSJ, con sede en Albardón, comienza con una preinscripción virtual en SIU Guaraní mediante correo electrónico y DNI, habilitada para aspirantes con secundario completo o en condiciones de terminarlo, además de contemplar la vía para mayores de 25 años sin secundario completo bajo la normativa universitaria vigente y los requisitos reglamentarios.

A ello se suma un curso de ingreso no obligatorio que ofrece cuadernillos de estudio y clases de consulta sobre Anatomofisiología, Química y Lectura y Comprensión de Textos, instancia en la que los postulantes deben cumplir con la ratificación presencial con DNI dentro de los plazos fijados para quedar habilitados a rendir.

Tras el examen de ingreso obligatorio, quienes no aprueban en primera instancia disponen de instancias de revisión o consulta y ratificación presencial en la sede de Albardón para acceder al recuperatorio según el cronograma oficial, mientras que los aprobados deben formalizar la inscripción definitiva presentando la documentación requerida para el legajo —fotocopia del DNI, certificado de finalización de estudios secundarios provisorio o definitivo, tres fotos tipo carnet, certificado de salud o cartilla sanitaria expedida por Salud Universitaria y carpeta colgante azul de tapas duras— y esperar la confirmación oficial de la fecha de inicio de clases establecida en el calendario académico.