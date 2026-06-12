La situación salarial de los docentes universitarios volvió a quedar en el centro del debate tras las declaraciones del rector de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Tadeo Berenguer, quien expresó su preocupación por la cantidad de profesionales que están dejando sus cargos para desempeñarse en otros ámbitos con mejores condiciones económicas. En declaraciones a DIARIO HUARPE, el titular de la casa de altos estudios confirmó que la problemática continúa vigente y que incluso en las últimas horas se registraron nuevas renuncias dentro de la institución.

El rector explicó que se trata de una situación que se repite con frecuencia y que afecta especialmente a determinados sectores del sistema educativo universitario. “Es permanente, no tanto de la parte de las carreras de grado, sino de los colegios preuniversitarios. Porque el docente que tiene ahora cátedras en nuestros colegios preuniversitarios tiene la posibilidad y a lo mejor también tiene cargos en la docencia provincial”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que la diferencia salarial entre ambos ámbitos termina influyendo en la decisión de muchos trabajadores de la educación. “Como sabemos, los sueldos en la provincia están el doble a los valores que teníamos antes del reacomodamiento. Pero lo llamativo y preocupante es que acabo de firmar dos renuncias de docentes. Pero con este arreglo paritario parece que se empieza a acomodar”, indicó.

Berenguer también se refirió a la recomposición salarial acordada recientemente y consideró que todavía existe una brecha importante respecto de los niveles que deberían alcanzar los ingresos del sector. “Eso es una situación muy personal, porque así como aquí se arregla, que no es. Ya tendrían que estar adecuándose a un 50% de los salarios y están dando el 25%. Esto depende de cada persona”, afirmó.

Para el rector, la decisión de abandonar la universidad responde en muchos casos a una cuestión lógica vinculada a la realidad económica de cada trabajador. “Es lógico, se van si tienen posibilidades de ir a trabajar a otro lugar donde gana más”, expresó.

Sin embargo, advirtió que las consecuencias podrían sentirse en el funcionamiento del sistema educativo en el mediano plazo, especialmente en los establecimientos preuniversitarios dependientes de la UNSJ. “El asunto es que el sistema educativo se está desmoronando porque en los colegios preuniversitarios a veces no tienen clases porque hay paro, pero dentro de poco no va a haber clase porque no van a haber docentes”, concluyó.

Las declaraciones del rector ponen nuevamente sobre la mesa la discusión acerca del financiamiento universitario, la situación salarial de los trabajadores de la educación y los desafíos que enfrentan las instituciones para retener a sus docentes en un contexto de creciente competencia laboral con otros sectores.