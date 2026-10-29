La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) otorgó el Doctorado Honoris Causa a la lingüista, docente e investigadora Elvira Beatriz Narvaja de Arnoux, referente internacional en Análisis del Discurso y Glotopolítica, y responsable de la Sede Argentina de la Cátedra UNESCO para la Lectura y la Escritura.

La distinción fue entregada por el rector de la casa de altos estudios, Tadeo Berenguer, en el marco de un acto celebrado en la institución donde Carolina Pinardi, coordinadora de la Sede UNSJ de la Cátedra UNESCO, leyó la laudatio previa a la conferencia magistral de la homenajeada.

A sus 80 años, la especialista santafesina afincada en la Universidad de Buenos Aires (UBA) valoró el reconocimiento otorgado por la universidad sanjuanina: “Te dan una gran alegría porque son formas de afecto que, en esta etapa de la vida, son muy, muy necesarias”, expresó quien asegura continuar plenamente activa en el campo científico: “Sí, y sigo trabajando”.

En un repaso por su trayectoria iniciada tras el retorno democrático en 1983, Arnoux recordó la creación de la materia Semiología y Análisis del Discurso en la UBA y la posterior implementación de talleres de lectura y escritura universitaria: “La lectura y escritura es una temática que une el aspecto político, porque hay una voluntad de democratizar la enseñanza, con la necesidad de analizar los discursos que los chicos leen para enseñarles sobre la discursividad escrita”.

En 1996, en una reunión académica en Colombia junto a la Universidad de Cali, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la UBA, cofundó la Cátedra UNESCO, una red latinoamericana que actualmente cuenta con 16 subsedes en universidades nacionales argentinas, entre las que se destaca la UNSJ.

Sobre el rol de esta red, Arnoux enfatizó la búsqueda histórica de integración regional mediante propuestas como el bilingüismo español-portugués y la defensa de la Patria Grande frente al panamericanismo impulsado desde Estados Unidos a partir de la Doctrina Monroe de 1823: “El discurso de líderes progresistas de Latinoamérica considera que somos una gran nación que ha sido fracturada y que debemos reconstruir. Eso fue muy fuerte y dio lugar al Mercosur, en cierta medida, pero también a UNASUR y la CELAC. Pero ahora esa voluntad está en una situación periférica o secundaria porque lo que parece triunfar es el panamericanismo”.

Al definir la Glotopolítica como el estudio del lenguaje en relación con la política, la distribución desigual del capital lingüístico y el análisis del discurso público, la especialista analizó la retórica del actual presidente argentino, Javier Milei, señalando sus vínculos discursivos con EE.UU. y sus efectos sociales: “Él tiene una forma discursiva de romper, de fragmentar, de impedir los vínculos, de disciplinar. Sobre todo, en el fondo está el deseo de disciplinar fragmentando a la comunidad nacional y a la comunidad latinoamericana”, concluyó, asegurando entre risas no recordar precedentes discursivos similares en la historia reciente.