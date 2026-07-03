Caucete dio esta semana un paso importante en materia educativa con la inauguración de la Unidad de Vinculación Universitaria Caucete y el Aula Híbrida Caucete de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), un espacio que busca acercar la educación superior pública, gratuita y de calidad a los habitantes del departamento y de toda la región este de la provincia.

El nuevo centro permitirá el dictado de la Tecnicatura Universitaria en Mantenimiento de Maquinaria Pesada, una propuesta académica vinculada a sectores estratégicos para el desarrollo económico de San Juan, como la minería, la industria y los servicios asociados. De esta manera, quienes deseen formarse en esta disciplina podrán hacerlo sin necesidad de trasladarse diariamente hasta la Capital.

Una carrera pensada para el desarrollo productivo

La incorporación de esta tecnicatura responde a la creciente demanda de mano de obra calificada para actividades productivas que tienen un fuerte crecimiento en la provincia. La modalidad híbrida, además, facilitará el acceso a la formación universitaria mediante la combinación de clases presenciales y recursos tecnológicos.

Durante el acto inaugural participaron autoridades de la Universidad Nacional de San Juan y del municipio. La intendenta Romina Rosas destacó el impacto que tendrá este nuevo espacio para la comunidad.

"Hoy dimos un paso histórico para Caucete. Creo profundamente que cuando acercamos la educación, también acercamos oportunidades y futuro para los cauceteros", expresó la jefa comunal.

Rosas también agradeció al rector de la UNSJ, Mg. Ing. Tadeo Berenguer; a la decana de la Facultad de Ingeniería, Dra. Ing. Andrea Díaz; al vicedecano, Dr. Ing. Eric Laciar Leber; y al equipo de la universidad por concretar el proyecto.

Más oportunidades para estudiar sin emigrar

Con la apertura de la Unidad de Vinculación Universitaria y del Aula Híbrida, Caucete amplía la oferta de educación superior en el departamento y fortalece el vínculo entre la universidad y las necesidades productivas del territorio. La iniciativa busca generar más oportunidades de formación, favorecer la inserción laboral de los jóvenes y contribuir al desarrollo económico del este sanjuanino mediante profesionales capacitados en áreas de alta demanda.