La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) dio un nuevo paso para fortalecer la formación de sus estudiantes al firmar un convenio de cooperación con la empresa ACER San Juan URC. El acuerdo permitirá que alumnos de la Facultad de Ingeniería realicen prácticas profesionales supervisadas, visitas técnicas y otras actividades que complementen su formación académica en un entorno productivo real.

La iniciativa beneficiará principalmente a quienes cursan Ingeniería Mecánica y la Tecnicatura Universitaria en Mantenimiento de Maquinaria Pesada, aunque las autoridades no descartan extenderla a otras carreras de acuerdo con las necesidades que surjan en el futuro.

El convenio fue rubricado por el rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer; la vicerrectora Andrea Leceta; la decana de la Facultad de Ingeniería, Andrea Díaz; el vicedecano Eric Laciar; el secretario de Extensión, Orlando Boiteux; y representantes de ACER San Juan URC.

Durante el acto, Berenguer destacó que este tipo de acuerdos forman parte de la estrategia de la Universidad para fortalecer el vínculo con el sector productivo y generar más oportunidades de aprendizaje para los futuros profesionales.

El rector sostuvo que las experiencias en empresas permiten complementar los conocimientos adquiridos en las aulas, desarrollar competencias profesionales y mejorar las posibilidades de inserción laboral una vez finalizados los estudios.

Por su parte, la decana Andrea Díaz remarcó que el convenio también fortalece el vínculo con empresas lideradas por graduados de la propia Facultad de Ingeniería, lo que contribuye a consolidar una red de colaboración entre la Universidad y sus egresados.

Además de las prácticas profesionales, el acuerdo contempla visitas técnicas, actividades de cooperación y otras acciones que serán coordinadas entre ambas instituciones para acercar a los estudiantes al funcionamiento de una empresa vinculada al sector metalmecánico y a los proveedores de la industria minera.

Desde ACER San Juan URC, el gerente de Operaciones, Francisco Coppari, destacó que la iniciativa permitirá formar profesionales mejor preparados para responder a las demandas del mercado laboral y contribuir al desarrollo productivo de la provincia. También adelantó que, si bien el programa comenzará con estudiantes de Ingeniería Mecánica, en el futuro podría ampliarse a otras carreras.