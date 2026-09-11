La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) puso en marcha los talleres de Educación Sexual Integral (ESI) en sus Institutos Preuniversitarios, con el propósito fundamental de generar espacios de encuentro, diálogo y reflexión que contribuyan activamente al ejercicio de derechos de las y los estudiantes.

La iniciativa, que tuvo su puntapié inicial en la Escuela Industrial “Domingo Faustino Sarmiento”, es organizada conjuntamente por la Secretaría Académica de la UNSJ y la Coordinación de los Institutos Preuniversitarios. Para su desarrollo, cuenta con el acompañamiento de un equipo de profesionales especializado integrado por la abogada Marianela Cano Ponce, la licenciada en Psicología Ailín Páez y la licenciada en Trabajo Social Natalia Gómez.

Los talleres están diseñados para abordar la ESI como una herramienta transversal de cuidado, respeto, prevención y promoción de derechos. De este modo, se propician espacios propicios para que las y los estudiantes tengan la oportunidad de preguntar, informarse, intercambiar perspectivas y construir conocimientos colectivos en torno a las distintas dimensiones de la sexualidad.

Desde las autoridades de la UNSJ remarcaron que la ESI constituye un derecho fundamental y que garantizar su implementación implica asumir el compromiso de generar las condiciones institucionales necesarias para que las comunidades educativas cuenten con información confiable, además de espacios genuinos de escucha y reflexión.

Tras este primer comienzo en la Escuela Industrial, la propuesta continuará su recorrido de manera paulatina por los distintos Institutos Preuniversitarios dependientes de la universidad, con la firme intención de acercar herramientas de asesoramiento y un acompañamiento integral a todos sus estudiantes.