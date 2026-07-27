La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) inauguró este lunes las obras de refacción del ala sur de la Escuela de Música, una intervención realizada con fondos propios que forma parte de un plan de inversión superior a los $2.000 millones destinado a infraestructura universitaria durante 2025.

Los trabajos permitieron renovar doce aulas del edificio ubicado sobre calle Félix Aguilar e incluyeron el reemplazo completo de los techos, nuevos cielorrasos, la modernización de las instalaciones eléctricas y el recambio de aberturas con criterios de accesibilidad para personas con discapacidad. También se acondicionaron espacios que serán utilizados por la biblioteca del Departamento de Música y un futuro taller de lutería.

Durante el acto inaugural, el secretario Administrativo Financiero de la UNSJ, Ricardo Coca, recordó que el año pasado la Universidad destinó más de $2.000 millones de su presupuesto para distintas obras de infraestructura. Explicó que una parte importante de esos recursos se destinó a la construcción de la nueva Escuela de Música, mientras que otra permitió avanzar con la recuperación del edificio histórico, especialmente en la renovación de los techos y las instalaciones eléctricas.

El rector Tadeo Berenguer destacó que las mejoras permitirán que estudiantes y docentes desarrollen sus actividades en espacios más seguros y adecuados. "Es un orgullo que niños desde los seis años hasta jóvenes de 30 puedan estudiar en ámbitos que cumplen con las normas de higiene y seguridad", expresó.

Por su parte, el director del Departamento de Música, Fernando Recio, recordó que la necesidad de renovar los techos surgió antes de la pandemia y que la obra quedó interrumpida durante ese período. Con esta etapa finalizada, el edificio recuperó la totalidad del ala sur.

Además, confirmó que, una vez terminada la nueva Escuela de Música que se construye junto al Auditorio Juan Victoria, la sede de calle Félix Aguilar seguirá en funcionamiento para el dictado de clases teóricas y otras actividades académicas, complementando el nuevo edificio universitario.