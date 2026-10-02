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La UNSJ lanzará licenciatura y tecnicatura en Higiene y Seguridad Laboral en 2027

El Consejo Superior aprobó las nuevas propuestas de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Ambas se dictarán bajo modalidad a distancia y estarán orientadas a la prevención de riesgos en ámbitos laborales.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
La Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño ampliará su oferta académica con dos propuestas vinculadas a Higiene y Seguridad Laboral. (Gentileza)

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) ampliará su oferta académica con dos nuevas carreras vinculadas a la Higiene y Seguridad Laboral. El Consejo Superior de la casa de estudios aprobó la creación de ambas propuestas, que estarán a cargo de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD).

Se trata de la Licenciatura en Higiene y Seguridad Laboral y de la Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad Laboral en la Industria de la Construcción (TUHYSLIC).

Las dos carreras se desarrollarán bajo la modalidad a distancia, una característica que permitirá ampliar el alcance de estas propuestas y facilitar el acceso a personas que viven en distintos puntos de San Juan y de otras regiones.

Formación para prevenir riesgos laborales

La iniciativa surgió a partir del trabajo de un equipo docente de la FAUD y representa una ampliación de las alternativas de formación universitaria que ofrece la institución.

Las nuevas propuestas estarán orientadas a la prevención de riesgos y la seguridad en los ámbitos laborales, con una formación específica en una temática vinculada a las condiciones de trabajo y la protección de los trabajadores.

En el caso de la tecnicatura, la propuesta tendrá un enfoque particular sobre la Higiene y Seguridad Laboral en la industria de la construcción.

Cómo consultar por la cohorte 2027

Las personas interesadas en conocer detalles sobre las nuevas carreras y recibir novedades sobre la cohorte 2027 ya pueden realizar consultas a través del sitio web habilitado por la Facultad.

La información se encuentra disponible en higieneyseguridad.faud.unsj.edu.ar, donde se podrán conocer las novedades relacionadas con estas propuestas académicas.

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