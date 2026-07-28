La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) dará un paso inédito en su oferta académica a partir del próximo año. La Facultad de Ciencias Sociales (Facso) comenzará a dictar la primera carrera de posgrado de la institución con modalidad 100% a distancia, una propuesta que busca adaptarse a las nuevas formas de enseñanza y ampliar el acceso a la formación de profesionales de todo el país.

Se trata de la Maestría en Políticas Sociales, una carrera recientemente acreditada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau), que hasta ahora se ofrecía únicamente de manera presencial. Desde la facultad destacaron que la propuesta mantiene el nivel académico alcanzado en las cinco cohortes anteriores, período en el que obtuvo la máxima categoría otorgada por el organismo evaluador.

La carrera tendrá una duración de dos años y estará dirigida principalmente a egresados de carreras de Ciencias Sociales con una formación de grado de al menos cuatro años. Según explicaron las autoridades, el objetivo es profundizar conocimientos en el análisis, diseño, implementación e investigación de políticas sociales desde una perspectiva teórica y metodológica.

La modalidad virtual combinará instancias de estudio independiente con espacios de interacción entre docentes y estudiantes. El esquema prevé que el 70% de la cursada se desarrolle mediante trabajo autónomo, mientras que el 30% restante estará destinado a clases sincrónicas y actividades de intercambio a través de una plataforma digital.

Además, todo el material bibliográfico y las herramientas de aprendizaje estarán disponibles de manera online. Los estudiantes contarán con el acompañamiento permanente de tutores, quienes asistirán el proceso formativo durante toda la cursada.

Desde la Facso señalaron que la creación de esta propuesta responde a la necesidad de ofrecer alternativas acordes a las nuevas dinámicas de la educación superior. También remarcaron que, por sus características, no tienen registro de otra maestría en Políticas Sociales con modalidad completamente virtual en el país.

Las autoridades informaron que las fechas de preinscripción y el cronograma de la primera cohorte serán comunicados próximamente a través de los canales oficiales de la Facultad de Ciencias Sociales.